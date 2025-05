El Barcelona toca el cielo

Vicky Losada levantó la primera Champions del Barcelona y del fútbol español femenino hacia el cielo mientras, extasiada, recordaba cómo hace dos años fueron barridas de la primera final por un hegemónico Lyon que en los primeros 20 minutos había sentenciado la final. Las chicas de Lluis Cortés cogieron el testigo del equipo francés , que sumaba cinco entorchados consecutivos, haciendo lo propio con el Chelsea, equipo con un presupuesto mayor que el de las catalanas. Fue la culminación de un proyecto basado en la apuesta por el talento y en la profesionalización de la sección que se inició en 2015.

Mostraron los dientes las azulgranas desde que avistaron la luz por el túnel de vestuarios, derrochando ilusión y demostrando el hambre que pocos minutos antes se había echado en falta en el primer equipo masculino. Con un inicio frenético, el Barcelona liquidó a las inglesas en una primera parte tan apabullante como el nivel exhibido en la Liga, ganada recientemente sin perder ni un punto y anotando 128 goles en 26 encuentros.

Las culés solo necesitaron 39 segundos para ponerse por delante en el marcador. Lieke Martens, motivada por discutirle a Pernille Harder, capitana del Chelsea, el galardón de mejor jugadora del mundo, mandó un balón al larguero y el rechace no atinó a despejarlo la defensa inglesa que acabó marcando en propia puerta. Se rehizo el equipo ‘blue’, que dispuso de una par de buenas ocasiones en las botas, precisamente, de Harder . Pero estaba escrito que esta Champions ya tenía un lugar reservado en el Museu. El titulo se encarriló con un penalti de Leupolz sobre Jenni Hermoso que Alexia anotó. Especializada en goles históricos, la centrocampista pudo hacer una nueva muesca en las cachas de su revólver.

Algarabía y alborozo en el banquillo, que se disparó mediada la primer aparte con el tanto de Aitana Bonmatí y que y se contuvo al filo del descanso con el de Hansen , que fue capaz de abandonar su zona de confort en el Wolfsburgo para apostar por el proyecto que le propuso Cortés y Markel Zubizarreta, el arquitecto en la sombra del nuevo campeón de Europa. Si el gol de la noruega sentenciaba la final, la jugada protagonizada por Martens recordó la que en infinidad de veces han firmado Jordi Alba y Leo Messi.

En la segunda parte el Chelsea se dio cuenta que no podría remontar nunca la final y fue bajando los brazos ante un Barcelona que solo quería oír el pitido final y ya no tejía sus jugadas como al principio. Lluis Cortés decidió premiar a jugadoras que no fueron de la partida pero que podrían haber sido titulares también, lo que demuestra el potencial de este equipo , diseñado para reinar en Europa durante los próximos años, y el talante del técnico, que hizo sonreír a Laporta, feliz en el palco.