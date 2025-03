El VAR premia a un Barça nefasto

Crónica

Ver llegar al constructor Felip Massot a la tribuna Camp Nou es como ver una escena de El irlandés. Tarde o temprano se sabrá todo sobre Artur Mas y entonces ustedes le pondrán cara a Massot. Todo acaba pasando; tarde o temprano. Incluso en sociedades tan pequeñas y cerradas como Cataluña, en las que parece que nunca va a pasar nada. De modo que no tengan prisa. La grada del Camp Nou volvió a pedir la dimisión de Bartomeu y Jordi Cardoner -su vicepresidente primero- le saludaba hipócritamente cuando en realidad está asegurándose de que las conclusiones de la auditoría interna para aclarar el escándalo de I3 Ventures revelen la verdad de lo que hizo el presidente, se vea obligado a dimitir y pueda ocupar él su cargo: otra escena de El Irlandés. La tercera escena, la más surrealista, fue la de los Boixos Nois coreando el nombre de Eder Sarabia durante varios minutos -incluso dentro del surrealismo, un poco exagerado- y gritando a continuación: “prensa española, manipuladora”. El que no estuvo en el palco fue el abogado personal de Bartomeu, José Ángel González Franco, tal vez demasiado ocupado amenazando a los periodistas que empiezan a explicar cómo y por qué intermedió para que Bartomeu -en contra de la opinión de los que en el Barça saben de fútbol- fichara a Griezmann.

La Real hallaba todas las comodidades el la mantecosa defensa local.

Braithwaite era todo el coraje , toro el empuje del Barça. Y hasta toda la calidad, aunque le costaba hallar finura en la culminación. Massot no gritó en favor de la independencia en el minuto 17:14, pero si lo hizo la esposa del amigo que le acompañaba. No digo que fuera por lo de Mas, porque esto le puede pasar a cualquiera. A mí me ha pasado y varias veces. Nos hacemos con todo el mundo. Sobre el minuto 20 llegó el empresario y activista cultural Pep Colomer, con un lazo amarillo casi más grande que la solapa de su chaqueta y comiendo golosinas, los ositos de Haribo. Colomer fue vicepresidente de Omnium Cultural . Ayer, ya anciano y visiblemente desorientado, y Massot -ellos se juntan- tuvo que ayudarle a encontrar el asiento. Fue una muy redonda metáfora del independentismo, y lamentablemente de Cataluña. También la escena se pareció bastante a los últimos minutos de El Irlandés, aunque aquí todavía tiene que llegar la policía. En el terreno de juego -y esto de verdad me sabe mal decirlo- la decadencia de la tribuna la encarnaba Messi, lento, fallón y distraído. Aburridísimo partido. Muy mediocre. Lenta la noche iba cayendo sobre el estadio.

La indiferencia de la grada, el silencio, permitía escuchar los gritos de los jugadores. Asomaron los primeros silbidos, y los segundos, ante el creciente dominio de la Real recién iniciado el segundo tiempo. El exvicepresidente de Òmnium se quedó ligeramente traspuesto con su bolsa de ositos en la mano . Temí lo peor, pero un cabezazo de Messi le despertó. Volvieron los cánticos en favor del segundo entrenador del Barça, más intensos que los de la independencia, ya muy de baja desde hace meses.

Piqué se creyó delantero y casi marca de cabeza; el Camp Nou recuperó su pulso y el griterío fue por instantes digno de mejor causa. Messi no tenía el día, y junto con el partido del Bernabéu firmó una de sus peores actuaciones desde que es azulgrana. La idea que tuvo Setién -vaya, vaya- fue cambiar a Rakitic por Arturo Vidal. El público del Camp Nou, uno de los más incultos del mundo , y el que peor vota, silbaba que su equipo saliera jugando el balón, como si no fuera precisamente la esencia del mejor Barça. Eso sí, Arturo Vidal ovacionado. La Real perdonaba todo -y fue bastante- lo que iba teniendo, sin ningún acierto en el remate. El giro de la noche fue un penalti que sólo vio el VAR y cuando la jugada estaba en la otra punta del campo. El Camp Nou celebró, eufórico, ganar así, como si fuéramos el Getafe. El exvicepresidente de Òmnium tuvo frío pero no acertaba a ponerse el abrigo. Massot, el constructor que todo lo sabe de Artur Mas le ayudó y le acarició la cabeza. Solían darnos lecciones de todo y más temprano que tarde van a tener mucho más que frío.

