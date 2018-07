Fútbol El Barcelona, a los pies de Arthur El centrocampista recoge todos los elogios posibles de su entrenador y compañeros tras su debut ante el Tottenham

Una de las grandes conclusiones que dejo el amistoso del Barcelona ante el Tottenham fue el debut de Arthur Melo, fichado para sustituir la baja de Andrés Iniesta. El brasileño encandiló con su actuación, en una primer aparte en la que anotó un gran gol tras una buena asistencia de Rafinha. Su actuación le valió el elogio de Valverde y también del resto de sus compañeros, que consideran que su llegada complementa al equipo y le dota de calidad en la medular. El propio Arthur estaba exultante tras el encuentro, aunque quiso tirar de modestia y agradecer su tanto a Rafinha. «Lo importante es ayudar al equipo, Rafinha me ha dado un balón buenísimo y yo he acertado con el chute así que feliz por el equipo y el resultado», explicaba el centrocampista, que también reveló las palabras de Valverde: «Nos ha felicitado a todos, ha sido un buen partido, lo importante no es tanto el resultado sino coger ritmo y las cosas han salido como esperábamos». Arthur explicó sus sensaciones tras sus primeros 45 minutos con la camiseta del Barcelona: «Estaba tranquilo, no me he puesto nervioso. Estaba más ansioso que nervioso porque tenía muchas ganas de jugar con la camiseta del Barça. Es un sueño. Siempre me lo imaginaba y he trabajado para que esto ocurra. Estoy muy feliz y encima debuto con gol y victoria mejor imposible».

También Ernesto Valverde destacó la actuación del futbolista brasileño y elogió sus características, admitiendo que puede ser una pieza fundamental en el Barça de futuro. «Nos puede ayudar a tener la pelota, a darnos salida de balón, llevarla a zonas de disparo como se ha visto hoy... Con Lenglet teníamos menos dudas porque viene de la Liga española y en el caso de Arthur es bueno que se vaya adaptando. Ha tenido un buen debut, estaba muy motivado. Es prontísimo, acabamos de empezar», explicaba el técnico al término del partido. También sus compañeros felicitaron a Arthur y elogiaron su juego. Uno de ellos fue Rafinha. «No me gusta comparar, pero tiene ese toque de Xavi. La forma que toca el balón. Es una gran contratación para el Barcelona», apuntó el hispano brasileño, que sigue buscando una salida ante el escaso protagonismo que se le presume que tendrá.

Las lesiones, la cruz

Si la actuación de Arthur fue la gran noticia en positivo del partido del Barcelona, la negativa llegó en forma de lesiones. Tanto André Gomes como Denis Suárez tuvieron que ser sustituidos en la primera parte por cuestiones musculares. Los dos jugadores están pendientes de que se les realicen pruebas médicas pero es muy posible que no puedan volver a jugar ante la Roma y el Milan, los dos próximos encuentros en esta gira americana. Así lo dejó entrever Valverde: «Ha sido la peor noticia de la noche para nosotros. Es posible que les perdamos en lo que queda de gira. Dependerá del alcance de las lesiones. Les haremos pruebas». Es sin duda una pésima noticia para el Barcelona, que esperaba que esta gira fuera un escaparate para poder traspasar a André Gomes a un buen precio, después de la devaluación que sufrió por su escaso protagonismo el pasado año, por la depresión que reconoció haber atravesado y por la decisión de Portugal de dejarle fuera del grupo que acudió a disputar el Mundial de Rusia.