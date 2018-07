Fútbol El Barcelona no piensa hacer concesiones con los descartados Las ofertas por Rafinha y André Gomes distan mucho de las pretensiones del club catalán para permitir su salida

Sergi Font

Debate interesante el que mantiene el Barcelona con los jugadores descartados por Valverde. Por un lado, el club es consciente de la necesidad de desprenderse de unos futbolistas que suponen un gasto económico debido a su alto salario, y por otro se resisten a colocarlos en el mercado por un valor devaluado tras sus actuaciones estas últimas temporadas. Además, el hecho de que no cuenten para el entrenador pone en guardia a los clubes interesados para ofrecer precios por debajo del mercado. Es más en algunos casos se da la circuntancia que el Barcelona no recuperaría la cantidad pendiente de amortizar. Aún así, impera la idea de ofrecer una imagen dura y no ceder a las presiones, motivo por el que no piensan hacer concesiones por los descartados. Hay un sector de la directiva muy molesta con el hecho de tener que pagar un dineral por los jugadores pretendidos y regalar después a los que no quieren.

André Gomes y Rafinha son los que mejor cartel tienen en Europa pero las ofertas están distantes a las pretensiones del club catalán. El caso del portugués es flagrante. Costó 35 millones de euros más otros 20 en unas variables estipuladas. Y solo ha militado dos temporadas en el Barcelona, motivo por el que aun quedan 15 millones fijos por amortizar. La Premier League es donde más futuro tiene, seguido de cerca por la Liga italiana. Pero las ofertas no llegan a la cantidad mínima exigida por el Barcelona y así se lo han hecho saber al luso, que está deseando cerrar su etapa en el Camp Nou.

El Tottenham es el que más carne en el asador está poniendo a pesar de las quejas de la afición británica, que se ha mostrado crítica con su llegada. Mauricio Pochettino ve en André Gomes una solución para su centro del campo. También técnicos como Carlo Ancelotti han mostrado su interés y ha pedido su incorporación para el Nápoles. Incluso el Valencia está estudiando la posibilidad de su regreso, que es una de las opciones que más atrae a André Gomes. A todas ellas, se ha sumado la petición del Betis, que pretende una cesión. No obstante, el Barcelona no está por la labor dejar a un futbolista con el que no cuenta y con el que quiere hacer caja para afrontar otros fichajes.

En la misma situación se encuentra prácticamente Rafinha, que gusta mucho en el Inter de Milán, donde jugó los últimos seis meses cedido, pero que parece poco probable que acabe en el club transalpino. El Inter tenía una cláusula de compra de 35 millones más otros tres en variables pero decidió no ejercerla y está tratando de obtener una rebaja en el precio que el Barça ha desestimado. Luciano Spalletti, entrenador del Inter, lo ha reconocido abiertamente. «Es difícil que regrese, si los números que pide su club son los mismos de la última ocasión en la que hablaron los dirigentes», lamentó. Ahora habrá que ver si el resto de equipos interesados acceden a las pretensiones del Barcelona. West Ham y Fenerbahçe han sido los últimos en preguntar por Rafinha. La intención de ambos jugadores es no acudir a la gira americana que el Barcelona inicia el próximo martes, aunque para ello deberán cerrar antes su salida.