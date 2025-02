Setién mata a Cruyff para ganar

Crónica

El Leganés pudo marcar gracias a un Piqué cada vez más irresponsable pero quien marcó fue Griezmann . Los zurdos emplearon la derecha para fabricar el gol: Messi, Semedo, y finalmente el francés, “ese hijodeputa que ha fichado el presidente”, que es como se refieren a él los pesos pesados del vestuario azulgrana. Muy cariñosos, como siempre, aunque es cierto que un jugador como él no hacía ninguna falta y que sólo oscuros intereses podrían justificar el fichaje. Si algún día conseguimos el famoso fax del reparto de las comisiones, lo publicamos.

El Var dio emoción a un segundo gol del Barça finalmente bien anulado por un fuera de juego de Alba. Muy pegajoso el Leganés, muy incisivo en ataque. En defensa ejercían dos presiones: la muy alta, y cuando el Barça la superaba, la de todos los jugadores replegados en el último tercio de su campo. El gris perla de la chaqueta de Setién cantaba un poco en la tarde invernal, ya oscura. Sin llegar a ser aquella absurda mezcla de abrigo y levita que Valverde estrenó en la debacle de Liverpool, era claramente inadecuada. Ansu Fati brillaba en su insistencia explosiva. Testimoniales gritos de independencia, y digo testimoniales por decir algo. El Leganés aprovechaba chutando las facilidades defensivas de un Barça de mantequilla.

Es triste decirlo, pero cuando te falla la fuerza, te falla la luz. Y por muy buenas que sean las ideas de Setién, que lo son, no sirven de nada si siempre llegas tarde, o no llegas. El Barça es un geriátrico de viejecitos que se conservan muy bien y que “no aparentan la edad que tienen”, pero viejecitos al fin y al cabo. El Leganés remataba mucho, demasiado. Esto el Liverpool, el PSG o el Madrid te lo convierten en goleada de escándalo y luego nadie entiende qué ha pasado. ¿Pues que va a pasar? Que cuando la directiva sólo se preocupa de sus negocios, y no tiene un proyecto deportivo, hasta los mejores jugadores del mundo se acaban marchitando y siendo muñecos de feria de los clubes que se han tomado en serio su planificación, aunque sus jugadores tomados de uno en uno no lleguen a tener ni mucho menos el talento de Messi y compañía.

De todos modos el Leganés sólo es el Leganés y a pesar de sus 6 remates en 32 minutos, el Barça en el 26 marcó el segundo, entre Lenglet y Griezmann. Primera parte entretenida pero a la vez algo deprimente, como siempre que el Barça se gusta jugando contra equipos menores y tú sólo puedes pensar la paliza que nos van a dar cuando en cuartos o semis de la Champions nos toquen los equipos de verdad.

La peor entrada de la temporada, 43.216 espectadores . Por el fútbol que se jugaba, la noche parecía más fría de lo que era. Tedioso arranque de la segunda mitad, era como entrevistar a una manzanilla. Setién había renunciado a su 3-5-2 desde el principio del partido, lo que de un lado le dio agilidad al equipo, y del otro fue una puñalada trapera a su prometido cruyffismo. Ferran Adrià dice que un cocinero creativo es el que prefiere cerrar su restaurante a renunciar a su estilo. Del mismo modo, la diferencia entre Cruyff y Guardiola y el resto de entrenadores del mundo es que cuando se sentían acorralados no sólo no se rendían sino que profundizaban más que nunca en su estilo. En el 59, Messi marcó el tercero, buena asistencia de De Jong , un rayo de luz entre el sopor. Rakitic entró por Arturo Vidal y Júnior Firpo por Jordi Alba. Vidal, visiblemente ofendido por el cambio.

El Leganés no era gran cosa para Su Merced pero no acababa de descolgarse del partido. El mérito hay que repartirlo entre la dignidad del equipo pepinero, y el pundonor de su técnico, Javier Aguirre, y los estrafalarios regalos de la defensa del Barcelona, que tiene realmente que hacérselo mirar. Arthur, que acabó marcando el cuarto tras dos rechaces, entró por

Griezmann, y yo tenía mesa en Tickets a las 21:30 y los minutos no acababan de pasar. El premio de esperar hasta el final fue el quinto gol, de Messi. Buen dríbling, brillante definición.

