Fútbol El Barcelona insiste en el diálogo para solucionar el problema de Cataluña «Vivimos una situación absolutamente irracional», denuncia Jordi Cardoner durante la ofrenda floral a Rafael de Casanova

Sergi Font

El presidente del Barcelona encabezó la delegación que representó al club azulgrana durante los actos conmemorativos de la Diada Nacional de Cataluña y la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael de Casanova. El máximo dirigente de la entidad catalana estuvo acompañado por los vicepresidentes Jordi Cardoner y Jordi Moix, así como por Maria Teixidor, vicesecretaria de la Junta Directiva, Josep Ramon Vidal-Abarca y Oriol Tomás, miembros de la Junta Directiva. La comitiva institucional también contó con David Bellver, delegado de Relaciones con la UEFA. Al margen de la representación institucional, el club compareció con representantes de todas las secciones y equipos del club. Carles Aleñá y Sergi Samper representaron al primer equipo. Svetislav Pesic, Pau Ribas y Nacho Rodríguez comparecieron por la sección de baloncesto. Además de los representantes deportivos, la comitiva azulgrana la completó una amplia representación de la Masía y el fútbol formativo.

El Barcelona aprovechó la coyuntura para pronunciarse sobre el conflicto que vive Cataluña e instó a los políticos para que abrieran una vía de diálogo para solucionar una situación que el vicepresidente Jordi Cardoner definió como «absolutamente irracional». El directivo defendió el posicionamiento institucional del club «a favor del derecho a decidir y de la libertad de expresión», aunque abogó por la necesidad de que la clase política llegue a unos acuerdos para solucionar el problema político en Cataluña. «La situación absolutamente irracional que nuestro país está viviendo se tiene que solucionar a través del diálogo, se tiene que solucionar en el terreno de la concordia y nunca en los tribunales. Somos partidarios que los responsables, que son los políticos, puedan llegar a un acuerdo para normalizar la situación, que es lo que necesita el país», expresó Cardoner. Y quiso dejar claro que en el club «no hay un posicionamiento político, sino institucional y el Barcelona respetará todas y cada una de las posiciones de nuestros socios siempre y cuando estén dentro del marco legítimo».

Al margen del carácter político del acto, Cardoner también se manifestó sobre otras cuestiones deportivas como la reciente polémica suscitada después de que Gerard Piqué fuera denunciado por la Guardia Urbana por conducir sin puntos en el carnet o la decisión de dejar fuera a Leo Messi de los premios The Best. No se mojó en exceso con los problemas de Piqué: «No tenemos nada que decir públicamente, lo que se hable con él será en privado». En cambio si se pronunció sobre el premio que ganó Modric: «Messi es el mejor del mundo y no entiendo como no está entre los tres mejores». En la línea marcada por el club, también se mostró partidario de que se jugara un partido de Liga en Estados Unidos tras la polémica suscitada estas últimas semanas después de que trascendiera que el choque elegido era el Gerona-Barça: «Estamos orgullosos de que se piense en el Barcelona para este encuentro».