Barcelona-Gerona Sergio Busquets: «Estoy a favor del VAR... pero si se aplica correctamente» El futbolista azulgrana cargó contra el arbitraje por la expulsión de su compañero Lenglet: «Pocos árbitros han jugado al fútbol de élite, y eso se nota»

S. D. | EFE

@abc_deportes Actualizado: 24/09/2018 11:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El azulgrana Sergio Busquets fue muy duro con la actuación del árbitro durante el Barcelona-Gerona de este domingo, en el que su compañero Lenglet resultó expulsado después de que el colegiado, auxiliado por el VAR, considerase que había protagonizado una agresión. Para el centrocampista, se trató de una «acción natural» y destacó que pocos árbitros «han jugado al fútbol de élite, y eso se nota».

Poco antes del final de la primera parte el barcelonista Lenglet cortó una acción de ataque de Pere Pons. En el choque entre ambos el árbitro inicialmente señaló falta del central francés, pero reclamado por los árbitros de la sala de VAR, cambió esa decisión por la de mostrar cartulina roja al azulgrana.

Cuestionado por Busquets sobre el césped, el árbitro hizo de forma evidente un gesto de codazo, dejando claro que el motivo por el cual había decidido expulsar al galo había sido una agresión.

Después del partido, el propio Busquets señaló que «no es agresión de Lenglet. Hace un movimiento natural. Incluso el jugador del Gerona le va a pedir perdón tras la jugada». «Estoy a favor del VAR, pero si se aplica correctamente», zanjó.

Pere Pons pareció confirmar esta declaración de su rival tras el partido, al señalar sobre Lenglet que «le he hecho falta, me he levantado, le he dado la mano y le he pedido perdón».