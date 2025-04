Crónica

La distancia social es la Segunda división para un club que se fue de Sarriá a Cornellá y ahora cree que lo disimula llamándose «Español de Barcelona». Pero no resulta menos cierto que resulta muy triste que el Barça viva de estas cosas, y que el mejor trofeo de esta temporada sea mandar al retrete a un vecino -vecino lejano- tan manifiestamente inferior. La expectativa de parte de la afición culé en los días previos al partido de ayer por poder dar la puntilla a unos que bastante tienen con su supervivencia incluso como club hacía pensar en el triste desierto de belleza y esperanza que solíamos ser antes de Cruyff.

Empezó el Barcelona dominando, pero con un dominio plano, sin profundidad, sin ocasiones. La primera oportunidad la tuvo de hecho el Español , Embarba, tras una elegante asistencia de Marc Roca. Atajó bien Ter Stegen. Dificultades de la defensa azulgrana para defender en el espacio abierto, también las tuvo en Villarreal. La Segunda división que se dio por descontada durante la semana y hasta el inicio del encuentro no parecía tan obvia tras las primeras ocasiones que encontraron los pericos para dañar a su odiado rival. El Barça se desanimó hacia el cuarto de hora y volvió mucho más lenta la circulación del balón. Tenían más paciencia que acierto los de Setién, y también algo de condescendencia ante un rival prácticamente sentenciado. Ataque y gol local pero sin ni siquiera chutar a puerta -ni a ninguna otra parte-. Messi falló por poco una de sus faltas, lleva 32 sin marcar. Suárez tuvo su ocasión pero también acabó fallando. El despliegue de Villarreal parecía cada vez más un espejismo, y un Español bien colocado en el terreno de juego, y que parecía saber lo que quería, y tener una estrategia razonable para conseguirlo, esperaba en su campo y fiaba su suerte a alguna contra aislada. El Barça trataba de erosionar, de cansar a los de Rufete, que lucía una gorra impropia de un entrenador de Primera, y que yo no veía desde que prohibieron los delfines en Barcelona. Y esos rizos en las puntas, qué horror.

Rufete asistió a Tamudo en el gol de hace 13 años que impidió en el último minuto que el Barça ganara la Liga. Tamudo es ahora el segundo de Rufete y estaba ayer en la grada baja del Camp Nou en circunstancias muy distintas del día en que marcó el gol más importante de su vida, y le dio a su equipo el «trofeo» más importante de su historia. Imagínate qué historia.

Pero a pesar de las distintas circunstancias, el Barça sufría mucho defendiendo en el espacio abierto, y el Español perdonaba ocasiones clarísimas. Hasta tuvo un palo. Se crecían los de Cornellá como si nunca se hubieran ido de mi barrio. El Barcelona menguaba y todo lo que intentaba le salía mal. Se alejaba la Segunda aunque fuera sólo por una noche y con ese orgullo, tan intenso como de equipo muy, muy menor, de consolarse con propinas como resistir, cuando ya nada importa, en el Camp Nou.

Ansu Fati entró tras el descanso , por Semedo, y vio la roja directa, merecida, a los cuatro minutos. No tuvo mala fe el chaval, pero entró con todo y la expulsión era clarísima aunque el árbitro al principio se conformó con mostrarle amarilla y el VAR le corrigió. Error de juventud, la pasión que da la temeridad, y que a un chico como Ansu se lo podemos perdonar. Que aprenda de la expulsión, y que entienda que el talento, como la libertad, no tiene ningún sentido sin responsabilidad. Pero el Español no se explica -y no sólo esta temporada, sino a lo largo de su trayectoria- sin sus enormes dosis de infortunio. No le duró la superioridad numérica ni dos minutos y Pol Lozano le hizo una entrada muy parecida a a Piqué, también sin mala fe, y aunque también el árbitro optó inicialmente por la amarilla e igualmente el VAR le corrigió y el jugador españolista fue expulsado.

Con diez contra diez, Suárez en el 55 redimió su malísima primera parte y le marcó al Español de Cornellá la distancia social de la Segunda división. Gol patatero pero gol. Petardos de júbilo estallaron en la cálida noche barcelonesa para celebrarlo. El Barça administró su gol con prudencia, sin tomar riesgo, hundiendo al Español prácticamente en su área, moviendo el balón sin ninguna otra intención que la de ver pasar el tiempo. Daba la sensación de que los pericos tenían asumido el descenso y firmaban una derrota lo menos dolorosa posible. Pese a ello, Rufete arriesgó con los cambios para por lo menos tratar de empatar un partido en el que durante la primera mitad no había sido inferior al Barça. Hubo más valor -hay que reconocérselo- en estos cambios, en este intento de competir hasta el final, que en los brazos caídos de la mayoría de jugadores de su equipo a partir del gol del uruguayo, que echaba por tierra el magnífico trabajo, y el tremendo esfuerzo físico, de la primera mitad.

Volea sensacional

En el 67, entre Messi, Sergi Roberto y Diego López hicieron lo más bello de la noche: centro de Sergi, volea sensacional de Messi y prodigioso paradón del exportero del Madrid. En las afueras del estadio, fuegos artificiales que podían verse y escucharse desde el terreno de juego festejaban por anticipado la caída al infierno del Español «de Barcelona». De todos modos, si el empate no llegó, no fue porque los locales no dieran en defensa todas las facilidades. Con esta defensa se gana al Español, y justito, pero en la Champions se acaba haciendo el ridículo. No sería en absoluto una sensación nueva para este equipo, que en los últimos años ha sido apeado de la única competición que en realidad importa del modo más humillante, y mucho más por sus errores que por el mérito de los demás equipos. Como en Roma y en Liverpool, el Barça jugó con fuego hasta el final. El Español tuvo lo suyo pero una vez -triste destino- no lo logró.

