Pañolada a Bartomeu y póquer de Messi

Crónica

Pañolada y bronca a Bartomeu, el Camp Nou le pidió en pie la dimisión . Por inepto, por turbio y por necio. Por no tener modelo deportivo, por haber conspirado contra sus propios jugadores y por una serie de fichajes que lo menos que puede decirse es que han derrochado el dinero del club; aunque cualquiera con dos dedos de frente intuye naturalmente cosas mucho peores. Hasta yo, que creo que hacer demostraciones públicas es indigencia, y barbarie, saqué mi pañuelo de lino irlandés de Bel que me regaló mi querido Ignacio Peyró en una de sus legendarias visitas a Barcelona. Seamos masa, pero seámoslo con elegancia. Ambiente enrarecido en el estadio, con aires de fin de ciclo y constantes alusiones de la grada a la imperiosa necesidad de que el presidente se vaya y deje de mancillar el prestigio del club. Tras años de sufragar y tolerar esta calamidad, porque el socio barcelonista es uno de las colectivos más cutres del mundo cuando vota, por fin los verdaderos propietarios del Fútbol Club Barcelona dijeron basta a la vergüenza y la humillación.

El Eibar empezó marcando en el 4 pero en fuera de juego; y en el 13, el de siempre rescató a su equipo de la frialdad y la dificultad. Un gol de gama alta , con un par de regates en el área y remate cruzado. Calidad. Clase. Éste es Messi , el mejor futbolista del mundo, al que su propio presidente se dedica a insultar por internet, siempre cobardemente, a través de sicarios. En el 18, el fichaje de Bartomeu, y de su abogado personal, José Ángel González Franco, falló como siempre. Ambos personajes tienen suerte de que Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, tiene palabra y no hará público el correo electrónico en que se explicita el reparto de comisiones por el fichaje del delantero francés.

En los momentos que en el terreno de juego no pasaba nada, los gritos contra Bartomeu volvían, desde la tribuna hasta la llamada «grada de animación» que el propio club subvenciona. El Barça era superior al Eibar pero el partido no estaba domado. Mucho balón para los azulgranas pero en su campo, hasta que en 36 otra vez Messi se puso a resolver todos los problemas de su equipo y de su club y marcó el segundo con otro remate cruzado . Pero sin ser el más hermoso, el gol más metafórico del argentino fue el tercero, en el 39: cuando lo tenía todo a favor para marcar, quiso regalarle el gol a Griezmann para que también tuviera su trozo de pastel en la fiesta, y una vez más el fichaje de Bartomeu y de su abogado falló lo que no fallaría ni mi hija y tuvo que ser Messi quien acudiera al rebote para arreglar lo que el francés había estropeado . En el 42, Griezmann falló de nuevo lo más fácil , y en el 44, hasta un penalti que le hicieron, no fue tal porque estaba en fuera de juego.

Pobre entrada en el Camp Nou, 66.970 espectadores. La segunda parte empezó con otra pañolada -más tímida que la primera- y más gritos de «Bartomeu, dimisión». Los ultras de los tambores, que en la primera parte los secundaron, en la segunda trataron de silenciarlos, como si en el descanso alguien les hubiera recordado quién paga. Yo no sé con qué nervio Griezmann le reprochó en el 48 a Semedo que se anticipara a rematar una asistencia de Messi, cuando hasta un lateral derecho tiene estadísticamente más posibilidades de marcar que él. Aunque nunca me canso de elogiarlo, es justo y necesario volver a destacar la inteligencia, la capacidad interpretativa de cada jugada y de cada partido y por supuesto la fiabilidad de Marc André Ter Stegen , un portero con muchos más registros y cualidades que todos los demás. Vale una entrada. Y un balón de oro, cuando no sólo se los lleven los de delante. En el 60 rechazó estupendamente una falta chutada por Cote. Entró De Jong por Busquets y Umtiti por Piqué. Setién sentó a Griezmann, que algún día tendrá que preguntarse a sí mismo qué sentido tuvo fichar por el Barça, y le dio un cuarto de hora largo a Braithwaite, que fue recibido con una sorprendente ovación que luego acreditó con una brillante actuación: le dio el cuarto a Messi y el quinto, marcado por Arthur , fue principalmente su mérito. Braithwaite ilusiona, imagínate cómo estamos.

