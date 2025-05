Victoria de cuarto de hora

Crónica

Un penalti claro es una forma espléndida de empezar, sobre todo si lo provoca y lo marca Messi ; y un remate a bocajarro de Griezmann , once again desperdiciado, es otra manera de constatar que es un terrible error haber fichado a este jugador. Ni siquiera le pedimos al francés que ayude a su equipo: sólo le rogamos que no lo humille con fallos tan escandalosos que parecen adrede, como si a su hermana no le parecieran suficientes las comisiones que cobró por su incomprensible incorporación al Barça. ¿ Qué más quieres, Antoine? Hablando de franceses, hasta lo de Pepe Botella a su lado empezaba a parecer una broma inofensiva para los intereses de España.

En cambio Dest hacía poquísimo en muy poco espacio. El Dinamo sólo se defendía, y el Barcelona sólo se defendía de la torpeza infinita de Griezmann. Ansu regalaba regates en la línea de fondo, demostrando su comodidad en esta tesitura, driblando a uno y dos y tres defensas, dejando en evidencia la decadencia de Messi y la inutilidad de Griezmann. Bien Pjanic , bien Pedri , buena presión del equipo que no dejaba respirar al contrario. Koeman ha entendido que el fútbol moderno se basa en presionar arriba, y su máxima de que «se juega como se entrena» es exactamente lo que hace este equipo. Continuamos tiernos, pero sabemos lo que hacemos.

Noche de porteros

Pobre la defensa azulgrana en el repliegue, notables las primeras intervenciones de Ter Stegen en su regreso, feliz regreso, aunque hay que consignar que el gol ridículo frente al Alavés no fue culpa de Neto sino de Piqué, que le señaló el balón y luego se lo chutó provocando el error del portero en su salida. Plácida noche azulgrana, muy productiva en su primer cuarto de hora, pero luego se durmió, sin haber rematado el partido. Incomodidad de Koeman ante tal circunstancia, visiblemente impaciente en la banda. A la media hora daba la sensación, y era una sensación fundamentada, de que hacía rato que el Barça no chutaba. Respiraba el Dinamo en posesiones más largas, poco profundas pero más prologadas en el tiempo y que daban la sensación que los locales se habían desconectaban del partido. En el 35, Ter Stegen salvó el empate como un portero de balonmano, con el brazo, cuando ya había decantado todo su peso hacia el otro lado. Cada vez que Griezmann comparecía -10 veces en 40 minutos- era para hacer el ridículo. Neshcheret es un portero joven, 18, pero capaz de parar disparos letales a Pedri, Ansu y Messi, que es cierto que podía haber apuntado más: magnífico el chaval en la fría noche barcelonesa.

Ter Stegen empezó la segunda mitad parándole un uno contra uno a Tsygankov : el Barcelona continuaba fuera del partido, sin controlar al rival, frío en defensa, parado en ataque, definitivamente sin la electricidad de los primeros minutos de la primera parte. Ter Stegen, en el 52, salvó otra contra del Dinamo, que sirvió para demostrar que De Jong no es un central y que la decrepitud de Messi no sólo repercute en la falta de gol sino que genera en el contrario clarísimas ocasiones. El alemán, sensacional en su regreso. El Barça, desanimado, como con mal cuerpo, jugando sin aparente motivo con fuego, caía en picado. Messi por primera vez en mucho tiempo chutó dignamente una falta. 25 metros. Pero ahí estaba Neshcheret para despejar bellísimamente el disparo. El joven paró casi a continuación un cabezazo de Sergi Roberto, que había entrado por Pjanic. Dembélé por Griezmann, que firmó otro de sus horrorosos partidos con el Barça. Pero quien marcó fue Piqué , también de cabeza. Buen movimiento del empresario andorrano.

Ter Stegen continuó con su exhibición superlativa, De Jong era un agujero y la segunda parte fueron los peores minutos de la era Koeman, sobre todo en defensa. Alarmante descalabro. Lenglet y Trincao sustituyeron a Busquets y a Ansu, y justo el Dinamo le puso emoción al partido con un gol. Neshcheret volvió a volar para salvar el tercero, magnífico recital. Aleñá, que no había tenido minutos en esta temporada, entró por Pedri. Koeman parecía un poco más delgado. Me alegro porque yo siempre le he querido bien. De joven, con un estropajo, borraba cada día de partido, de la misma pared del Camp Nou, una pintada que siempre volvía a aparecer: «Koeman vaca».

90'+4' 90'+2' 89' 89' 89' 88' 87' 86' 83' 82' 80' 80' 79' 75' 75' 74' 74' 74' 71' 71' 70' 70' 70' 69' 68' 67' 67' 67' 65' 64' 64' 64' 60' 60' 58' 58' 57' 57' 56' 56' 54' 53' 53' 51' 50' 50' 50' 50' 46' 46' 45'+1' 45' 42' 42' 42' 40' 39' 38' 36' 35' 35' 31' 31' 28' 28' 28' 28' 27' 27' 22' 19' 19' 18' 18' 17' 17' 16' 15' 15' 14' 9' 7' 7' 7' Pedri (Barcelona) remata al larguero, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergiño Dest con un centro al área. 5' 4' Penalti cometido por Denys Popov (Dynamo Kyiv) tras una falta dentro del área. 4' Penalti a favor del Barcelona. Lionel Messi sufrió falta en el área. 3' 3'