Futbol El Barcelona desvela los secretos del vestuario Este viernes se estrena el documental «Matchday», donde se muestran imágenes inéditas e íntimas de los jugadores

Sergi Font Barcelona Actualizado: 28/11/2019 14:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los amantes del fútbol en general y del Barcelona en particular tendrán a partir de esta medianoche acceso a un documental que desvela todas las interioridades del vestuario del Barcelona. Charlas antes, durante y después de los partidos se entremezclan con imágenes de los encuentros y el día a día de los futbolistas, que muestran la cara más humana y desconocida. La serie estará disponible en exclusiva en Europa a través de la plataforma de video on demand Rakuten TV a partir de este 29 de noviembre de manera totalmente gratuita, ya que el contenido se podrá ver a través de la sección free de la plataforma, mediante su servicio AVOD (ad-supported video on-demand). Desde octubre pasado, Rakuten TV ha incorporado esta sección free, que permite a los usuarios ver diferentes contenidos de forma gratuita con breves pausas publicitarias. El mismo viernes también se estrenará en Japón y en una fecha posterior se estrenará a través de Rakuten TV, o en colaboración con otros operadores, en la región de Asia-Pacífico (APAC) y en Estados Unidos. Por otra parte, el Barcelona se ha reservado los derechos de emisión de la serie en África, Latinoamérica, los países de Oriente Medio y Norte de África (MENA) y Canadá.

La serie Matchday consta de 8 capítulos de 45 minutos y repasa los momentos clave de la temporada 2018-19, ofreciendo contenidos e imágenes exclusivos nunca vistos hasta ahora, tanto de los jugadores en los momentos previos y posteriores a un partido como pasando tiempo con sus familias y amigos. En su versión inglesa, el actor John Malkovich ejerce de narrador de la serie, mientras que en las versiones en catalán y castellano el actor Pere Arquillué es quien se encarga de poner la voz que sirve de hilo conductor. Matchday es una producción de Barça Studios, el ente que centraliza la creación, producción y comercialización de toda la oferta visual del Barcelona, con la colaboración de Rakuten, en asociación con Rakuten H Collective Studio, de Kosmos Studios y de producciones del Barrio.

«Éste es el primer producto de Barça Studios y nuestra intención es producir y comercializar contenidos porque los contenidos es la mejor manera de llegar a los seguidores», explicó Dídac Lee, directivo del club azulgrana, que asistió a la presentación del preestreno. Lee hizo hincapié en los 350 millones de seguidores que tiene el Barcelona alrededor del mundo y de los 59 millones de aficionados digitales que tienen controlados en Europa, aunque el producto «tiene vocación global». Paco Latorre, director de Barça Studios y uno de los principales impulsores y creadores de este ambicioso proyecto, se ha mostrado satisfecho del resultado. «Lo he visto más de diez veces y me sigue poniendo "la gallina en piel"», comentó parafraseando a Johan Cruyff. «Es un producto del primer equipo como no se había hecho antes. Queríamos explicar historias no solo ser testigos de ellas y además conseguir un aumento de visibilidad de la marca Barça y generar una fuente de ingresos», ha añadido.

Latorre ha desvelado que «fue muy importante implantar una red de confianza con el vestuario, evitando ser un Gran Hermano», y ha asegurado que «durante las muchísimas horas de grabación no se ha producido ningún conflicto». Además, el ejecutivo ha confirmado que los futbolistas pudieron ver el documental antes de presentarlo y dieron el visto bueno. «Este producto en la joya de la corona, es el camino y ya estamos preparando una segunda parte de esta temporada, que se llamará Matchday 2. Además, estamos preparando otros contenidos como un documental sobre Tito Vilanova, en el que hablamos con su padre, familia y amigos (se estrenará en marzo o abril), y uno de animación», confirmó. Para acabar, Latorre quiso dejar bien claro la rigurosidad del programa y puso como ejemplo el séptimo capítulo (eliminación en Liverpool y pérdida de la Copa del Rey) para demostrar que no se había edulcorado la realidad ni se había maquillado la debacle: «Si queremos ser más que un club hay que serlo siempre. Y si se pierde, se pierde y hay que contarlo porque esto es un deporte».