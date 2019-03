Fútbol femenino - Champions League El Barcelona busca un puesto en semifinales ante el débil Kvinner El fútbol femenino está en auge. Quedó patente en el Wanda, que registró la mejor entrada de Europa de la historia. El Barça quiere llenar mañana el Mini Estadi en la Champions League

Sergi Font Barcelona Actualizado: 20/03/2019 09:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el mejor momento del fútbol femenino, en el que se empiezan a llenar los campos, llega la ida de los cuartos de final de la Champions League, donde el Barcelona disputará por quinta vez en seis años los cuartos de final. Las chicas de Lluis Cortés, sin renunciar a la vitola de favoritas, reciben al LSK Kvinner, un equipo noruego sin historia en Europa y que se perfila como el rival idóneo para meterse en semifinales, gesta que ya alcanzaron hace dos temporadas. Es el techo al que aspiran pero que puede quedar pulverizado gracias al benévolo sorteo que ha despejado el camino hacia la final al colocar al otro lado del cuadro a las grandes favoritas: Lyon, Wolfsburgo y PSG. Tras el triunfo este pasado fin de semana ante el Atlético en el Wanda, donde batieron el récord europeo de asistencia en un partido de fútbol femenino, llegan cargadas de moral. Ese triunfo las reenganchó a la Liga.

No obstante, la prudencia sigue siendo el discurso que emana el vestuario azulgrana. «El LSK Kvinner es un equipo duro, fuerte. El mejor equipo de la Liga noruega, un país con mucha tradición de fútbol. Tiene más de ocho jugadoras que juegan en la selección de Noruega, que ganó el último torneo de selecciones en el Algarve», avisó el técnico del Barcelona, Lluís Cortés. Natasa Andonova ya advirtió cuando se sortearon estos cuartos de final que no sería un camino de rosas: «Estamos contentas con el sorteo pero no será un partido fácil. El LSK Kvinner es un equipo difícil para jugar, porque ha eliminado al Brondby y al campeón ruso», alertó.

El Barcelona llega a esta ronda sufriendo más de lo normal ante el BIIK Kazygurt (4-1), ante el que tuvo que remontar un 3-1 de la ida en Kazajistán, y superando en octavos posteriormente al Glasgow City por un cómodo 8-0. Las noruegas del LSK Kvinner superaron en primera ronda al Svezda (4-0) y después al Brondby (3-1). El equipo que supere esta ronde se medirá en semifinales al vencedor del Bayern-Slavia de Praga. No hay precedentes entre Barça y Kvinner, aunque si se toma como referencia el último enfrentamiento ante un equipo noruego (el año pasado frente al Avaldnes) las expectativas son optimistas, ya que el global de la eliminatoria acabó 6-0 a favor de las culés.

A pesar de ello, Cortés trata de sofocar cualquier atisbo de optimismo. «La gente nos ha puesto el cartel de favoritos sin saber contra quien jugamos, solo por el nombre. Es un error que estamos cometiendo todos», destacó. El técnico podrá contar con Alexia Putellas, duda por unas molestias musculares, pero pierde a la nigeriana Oshoala por una rotura fibrilar. Esta baja se une a las de Patricia Guijarro, Van der Gragt, Bárbara Latorre y Gemma Gili, aunque las dos últimas ya trabajan con el grupo.