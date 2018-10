Fútbol El Barcelona busca en Mestalla mantener el nivel de Wembley El Valencia, tras ganar en Anoeta y empatar en Manchester, pretende prolongar la mala racha azulgrana en la Liga

El Valencia recibe este domingo al Barcelona en Mestalla con el mismo objetivo: prolongar sus buenas sensaciones tras los últimos encuentros. Si los de Marcelino pretenden mantener su mejor momento tras ganar en Anoeta y empatar en Manchester, los de Valverde buscan repetir la exhibición mostrada en Wembley ante el Tottenham. Es una obligación tras tres jornadas sin ganar en Liga tras los empates ante el Gerona y Athletic y la derrota frente al Leganés en Butarque. Los azulgranas se toman el choque de Mestalla como un intento de disipar todas las dudas surgidas tras un inicio irregular, al margen de para mantener el liderato liguero.

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, que nunca ha ganado al Barcelona en los 13 partidos en los que se ha medido a los azulgranas, tiene la baja por lesión de Santi Mina y ha prescindido por decisión técnica de Ferran Torres, Rubén Vezo y Diakhaby. El técnico no ha logrado doblegar a los culés con ninguno de sus equipos: Recreativo, Villarreal, Sevilla y Racing de Santander. Es más, ha encajado 29 goles y solo ha sido capaz de mostrar nueve tantos en su haber. El actual técnico valencianista podría recuperar para el once inicial a Carlos Soler, que descansó en Inglaterra, y a Kevin Gameiro en detrimento de Francis Coquelin y Mitchy Batshuayi. No se esperan mas cambios, ya que el entrenador asturiano parece haber encontrado en Garay y Paulista a su pareja de centrales preferida y Piccini y Gayà ocuparían las bandas derecha e izquierda, respectivamente. Geoffrey Kondogbia y Dani Parejo comandarán al equipo en el centro del campo con Gonçalo Guedes, Gameiro y Rodrigo Moreno como referencia en ataque. «No sé qué puede ser mejor. Debemos esperar al último Barça, al del Tottenham. Eso es lo que tenemos en mente. Antes no tuvo un nivel colectivo como el día del Tottenham. Pudo ganar al Athletic, con 10 ante el Gerona y ante el Leganés fue el menos bueno. El Barça contra el Valencia va a jugar al máximo nivel y con los mejores que considere su entrenador. Ellos vinieron el año pasado sabiendo qué equipo tenía delante. Tenemos la ilusión de ganar, ser competitivos y ganar al Barcelona», comentó Marcelino.

«Mantiene sus señas de identidad muy claras aunque no haya empezado como el año pasado. Está en Champions por algo, es un clásico de la Liga, con un 4-4-2 muy marcado y muy difícil de entrar por dentro. Cuando se despliegan tienen mucho peligro. Va a ser muy difícil. Es un partido con una gran carga emocional. Además, ellos todavía no han ganado en casa», asegura Valverde, que mantiene varias dudas en su once inicial. El técnico sigue sin poder contar con Sergi Roberto, que sufre una elongación en el recto anterior de la pierna derecha, ni con Samuel Umtiti, con una lesión en el cartílago de su rodilla izquierda. Además, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Luis Suárez acabaron con molestias el último partido de Champions. A ello se suma las incógnitas sobre la intención del técnico con Arturo Vidal, que mostró su malestar por su suplencia en Wembley, y con Arthur que bordó un gran encuentro ante el Tottenham, demostrando que merece continuidad.

Semedo y Jordi Alba serán los lateral mientras que Lenglet y Piqué volverían a formar en el eje central de la defensa. En el caso de que el central catalán no se recupere, Vermaelen sería su relevo. En el centro del campo, Rakitic podría retrasar su posición para hacer de Busquets y Coutinho la suya para acompañar en la medular a éste y a Arthur y posibilitar la entrada de nuevo en el once de Dembélé como extremo izquierdo. Si finalmente el técnico extremeño da descanso a Luis Suárez, Munir sería el hombre que acompañaría a al francés y Messi en la punta de ataque.