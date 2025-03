El Barça mejora y arrasa

Crónica

El Barça empezó mal y Rakitic peor. Los alemanes casi marcan pero por suerte sus delanteros tienen una idea francamente germánica de la finura y al final un disparo lamentable de Schulz salió llorando pero de pena muy cerca del poste izquierdo de Ter Stegen. Justo antes Umtiti había sacado el balón de la misma línea de gol. El Geriátrico salió a especular, salvo Dembélé, al que se vio con ganas contra su exequipo . Messi tuvo una falta de las suyas en el minuto 9 pero Dios no estaba conectado en aquella hora y para dar una idea de lo que es hoy el Barça el disparo no lo rechazó la defensa sino Busquets. Los alemanes, de amarillo, ponían más buena voluntad que fútbol, justo lo contrario del Geriátrico, que verle jugar a fútbol era como entrevistar a una manzanilla.

El Borussia se fue haciendo poco a poco con el balón , encadenando secuencias de pases con sentido. Casi imperceptibles los folklóricos gritos de independencia desde las fantásticas localidades que me había dejado mi querido Joaquín Castellví. Las esteladas de papel que se vieron -tampoco en demasía- las había regalado la ANC en los alrededores del estadio. El Ínter se adelantaba en el marcador y el Barça necesitaba ganar para clasificarse primero de grupo. A Suárez le anularon un gol por fuera de juego -bien anulado . Dembélé en el 23 se lesionó , se enfadó mucho pero no le sirvió de nada y tuvo que marcharse. La frustración podía leerse en la cara del jugador, que es ya la tercera vez que se lesiona esta temporada. Griezmann entró en su lugar casi sin calentar pero fue Luis Suárez quien en el minuto 29 adelantó al Barcelona . Buenísima asistencia de Messi, buen control de Suárez previo al disparo.

Se animó el Camp Nou y El Geriátrico se levantó de sus aposentos para recuperar algunos balones y darle el nervio, la alegría y la electricidad a su fútbol que hacía semanas, por no decir meses, que no veíamos . Intensidad en la presión, velocidad en las transiciones. Raros momentos de luz, fue dulce volver a ver a nuestros abuelitos al sol.

Rakitic dejó de equivocarse pero no porque mejorara su juego sino porque se borró del partido. Los de Valverde dieron una mejor imagen que en los últimos partidos, pero hay que medir el optimismo porque delante tuvo a un Borussia muy mediocre y con unos delanteros que parecían las tías de Bartomeu.

La segunda parte empezó con una preciosa asistencia de Messi que falló un Griezmann que no es que sea malo, pero claro, el nivel es absolutamente otro. 90.071 personas en el Camp Nou, la mejor entrada de la temporada . Messi en el 50 dio uno de sus recitales de fútbol y belleza con una progresión mítica, al final cayó, le dijo al árbitro que no era penalti pero aún así el árbitro, poco inteligente, le mostró la amarilla -su primera cartulina en esta Champions- por simular la caída. Pobre hombre el colegiado. Momentos de fútbol control del Barça bien gestionados. El Dortmund daba bastante pena. Su fútbol era triste como si aún no hubiera caído el Muro. El Barça le dejaba tener el balón pero como el gato que se divierte jugando con el ratón, y dejándole creer que podrá escapar, justo antes de comérselo. Otra vez los folklóricos gritos de independencia sonaron como si hasta los más fanáticos se hubieran dado cuenta de que entre lo que les han engañado y el ridículo que por su cuenta han hecho, más les valía llevar lo suyo en plan discreto. Aunque lo verdaderamente discreto fue, en la segunda mitad, el fútbol, como si los 22 jugadores se hubieran tomado un Stilnox. Pero bueno, en el 67 Griezmann se despertó para ir al baño y de regreso a la cama marcó el tercero . Por cierto que Griezmann con la coleta que salió tras el descanso parecía uno de aquellos amigos que mi hermana nos traía a casa cuando estaba equivocada. Sancho marcó el 1 a 3. Golazo . Pudieron marcar el segundo los alemanes, pero Ter Stegen y el travesaño lo evitaron.

Messi fue el único que no tomó Stilnox y cerró la noche con un hermoso recital de genialidades.

