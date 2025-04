El Barcelona azuza la polémica del VAR: del gesto de Piqué al tuit de Alves

A falta de cuatro jornadas para que termine la Liga y a cuatro puntos del liderato que ocupa el Real Madrid , el Barcelona ha decidido emprender su particular cruzada contra el VAR . Y es que a pesar de la victoria frente a un Villarreal que llegaba en un gran momento , directiva, entrenador, jugadores e incluso exjugadores se han ido sumando en cascada a las críticas por los arbitrajes.

El primer detalle se pudo observar sobre el campo. En el gol anulado a Leo Messi por fuera de juego que hubiera supuesto el 1-4, se pudo apreciar a Gerard Piqué hacer un gesto a Carlos del Cerro Grand, quien siguió las directrices de De Burgos Bengoetxea y anuló el tanto. Entonces, las cámaras captaron al defensa azulgrana riéndose mientras simulaba teclear en un ordenador y hacer como que tiraba una línea de fuera de juego. Preguntado al término del partido, echó balones fuera: "¿Qué gesto? No me acuerdo".

Poco después, fue el turno del presidente Josep María Bartomeu , quien señaló a Movistar+ que le «sabe mal» decir esto «porque es la mejor liga del mundo», pero quiso ofrecer su mensaje: «El VAR no está dando la altura que nos creíamos. Es poco equitativo. Desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento está repercutiendo en algunos resultados y algunos no están siendo buenos para muchos equipos. Parece ser que siempre favorece al mismo». Para añadir seguidamente: «A pesar de que estos resultados no han sido buenos, por supuesto, sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales el VAR no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y hay muchos equipos que se han visto perjudicados», reiteró.

En este sentido, Bartomeu apuntó que hace tiempo hablaron con la Federación , en diciembre, en la necesidad de revisar los protocolos . «El VAR tiene que mejorar, ayudar al árbitro, para eso es la tecnología. Y lo hemos visto durante las últimas semanas. Todo el mundo ha visto imágenes y jugadas en las que no ha estado equitativa la forma con que se ha gestionado el VAR».

Al tiempo que sucedía esto, el entrenador Quique Setién se preparaba para salir a rueda de prensa, donde de nuevo volvió a verter sus dudas con el VAR, al asegurar que "cada vez lo entiende menos": "El VAR es una herramienta que hace más justo el fútbol, pero luego está la apreciación al verlo repetidamente", indicó Setién, que al ser preguntado por cómo considera las jugadas de los penaltis del Real Madrid, dijo: "considero muchas cosas y no las voy a decir aquí".

Um dia nos enseñaron que tieniamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazara y así fue..... 🤪 🤪 https://t.co/WVWfwe0eGo — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020

Finalmente, ha sido Dani Alves el último en sumarse a la fiesta. A través de sus redes sociales, el exjugador del Barcelona ha comentado la imagen del penalti no señalado de Sergio Ramos sobre Raúl García: "Un dia nos enseñaron que teníamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazaría y así fue...".