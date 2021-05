Fútbol El Barça se siente más fuerte que nunca «El equipo está preparado, si ganamos los cinco partidos que nos quedan seremos campeones», asegura Koeman

Sergi Font Barcelona Actualizado: 01/05/2021 13:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona afronta mañana un partido trascendental ante el Valencia después de severo revés que sufrió este pasado jueves ante el Granada en el Camp Nou. Ronald Koeman ha tenido que levantar el ánimo de sus futbolistas y les ha trasladado la obligación de ganar todos los partidos que les quedan hasta final de temporada para ganar la Liga. El técnico contará con Messi, De Jong, Mingueza y Griezmann, que están apercibidos de sanción y si ante el Valencia ven una amarilla no podrían jugar ante el Atlético de Madrid, un partido que se presume decisivo para los dos equipos, ya que el que pierda quedará descartado en la lucha por el título. Se siente fuerte el Barcelona y considera que la derrota ante el Granada solo ha sido un accidente que le espoleará para el tramo final. «Hemos tenido una oportunidad muy importante para ponernos arriba, pero tenemos que estar a nuestro nivel. No hay más tiempo para estar triste porque aún estamos luchando ante los otros de arriba. Hemos hablado, analizado y el equipo está bien preparado para el partido de mañana», ha explicado Koeman, que ha mostrado su optimismo: «El jueves perdimos una oportunidad grande pero estoy convencido que si ganamos los últimos cinco partidos vamos a ser campeones».

Desde el Camp Nou intuyen que la lucha será pareja hasta final de temporada. «Hay que reconocer que es un campeonato fuerte, que hay muy buenos equipos, hasta cuatro están luchando para ganar la Liga. Hay tres puntos entre ellos. Si no estás bien, porque llevamos muchos partidos y hay muchas lesiones, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada. No hay ni un equipo superior a los demás», asegura el neerlandés, que está muy centrado en el partido ante el Valencia: «Es un partido crucial para nosotros pero es lo mismo hoy para el Atlético y el Madrid y para el Sevilla el lunes, dependiendo de los resultados. Para nosotros es importante ganar después de una derrota». No obstante, el preparador azulgrana no podrá estar en el banquillo dirigiendo al equipo, ya que ha sido sancionado con dos partidos después de la expulsión que sufrió durante la segunda parte ante el Granada. Koeman vio la roja por decirle al cuarto árbitro «vaya personaje», castigo que considera desproporcionada: «Vamos a recurrir porque yo creo que es una sanción muy exagerada por decir solo eso. Que te caigan dos partidos por eso... Si insultas de verdad te caen veinte... Es muy exagerado. Vamos a recurrir para demostrar que no estamos de acuerdo. No podré estar en el banquillo pero tenemos un buen staff técnico».

El Barcelona deberá corregir algunos errores cometidos en la última derrota. «Hay que estar más concentrados. Hay que mejorar y nos esperamos un partido muy complicado en el que vamos a tener mucho balón. Tenemos que crear ocasiones, ser efectivos y mejorar defensivamente», reconoció Koeman, que negó que el equipo sufriera físicamente en las segundas partes: «Físicamente, el equipo está bien, puede que en algún partido nos haya faltado sentenciar cuando nos hemos puesto por delante. Pero estamos bien y hay ejemplos en la Liga y en la Copa. En algunos estuvimos mejor en el tramo final».