Fútbol El Barça reactiva su interés por Lautaro El club negociará un acuerdo cone lInter incluyendo futbolistas que abaraten el precio del delantero

Sergi Font Barcelona Actualizado: 22/08/2020 16:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona ha decidido reactivar las negociaciones con el Inter por Lautaro Martínez, que habían quedado aparcadas desde el pasado mes de julio, cuando regresó la competición tras el respiro que dio el Covid-19 y expiró el plazo de la cláusula por el cual su precio era de 111 millones. Aunque en los últimos días ha surgido el nombre de Memphis Depay como futurible tras los informes y preferencias de Koeman, lo cierto es que la primera opción sigue siendo Lautaro, un delantero que gusta mucho a Messi y con el que el argentino mantiene muy buena relación. Desde las oficinas del club azulgrana negociarán ahora para rebajar el precio que puso el Inter, que siempre se remitió a la cláusula.

En la operación se intentará abaratar el precio incluyendo a jugadores que puedan interesar al equipo italiano. En la anterior fase de la negociación se habló de muchos futbolistas aunque no se llegó a un acuerdo definitivo. Hay que recordar que se consiguió el acuerdo con Semedo para que se marchara a Milán pero el equipo italiano no convenció a los azulgranas con la valoración que hizo del lateral. Arturo Vidal también fue otro de los nombres que tomaron fuerza ante el interés del técnico interista en tenerle bajo sus órdenes. Incluso Junio Firpo sonó para formar parte del trueque. El Barcelona sigue tratando de incluir futbolistas en el canje porque no tiene dinero con el que afrontar la operación.

El Barcelona quiere cerrar el acuerdo cuanto antes pero maneja otras opciones por si no fructifica la llegada de Lautaro. Aquí es cuando surge el nombre de Memphis Depay, un jugador que canoce perfectamente Koeman por su internacionalidad con Holanda. El delantero ha realizado una buena temporada al llegar a las semifinales de la Champions League con el Olympique de Lyon. Además, su precio es notablemente inferior al del argentino, ya que podría situarse sobre los 50 millones de euros como mucho. El Barelona lleva mucho tiempo buscando un refuerzo en la delantera que pueda relevar a Luis Suárez, que a pesar de su alto rendimiento durante su etapa con la camiseta azulgrana, ya tiene 33 años y el final de su carrera se vislumbra cerca.