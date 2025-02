El Barça, preso de Messi

Las dudas de Leo Messi sobre su propia continuidad han tenido un efecto catalizador sobre todos los estamentos del club azulgrana, dependiente del argentino tanto dentro como fuera del terreno de juego. Lejos de causar el pánico que antaño hubiera provocado una amenaza tan ... plausible y determinante, la menguante trayectoria del equipo en estas últimas temporadas, la edad del argentino y las cantidades económicas que debe invertir el club cada temporada en el rosarino disipan la ansiedad que generaría tener que afrontar el futuro inmediato sin su estrella.

Aterriza Koeman con la intención de revitalizar al Barça en una situación similar a la de Valverde hace tres años. Si el extremeño se quedó sin Neymar , una de las piezas fundamentales sobre las que diseñó su proyecto, el holandés corre el mismo peligro con Messi , que en la reunión que mantuvieron el pasado jueves le confesó su decepción y la posibilidad de no formar parte de su equipo. No llegará la sangre al río, al menos a corto plazo. La cláusula de rescisión del atacante, la negativa del club azulgrana a facilitarle la salida y los emolumentos que percibe convierten en una operación faraónica para cualquier club el intento de ficharle.

Dudas en la planta noble

Josep Maria Bartomeu busca la foto de la renovación de Messi. Es el legado que le quiere dejar al futuro presidente que será escogido en las elecciones del próximo mes de marzo y por nada del mundo aceptaría pasar a la historia como e l dirigente que dejó escapar al mejor jugador del mundo . El mandatario tratará de inmortalizar el momento en el que Messi hipoteque su futuro hasta su retirada pero los últimos acontecimientos no garantizan el flash del fotógrafo. El contrato que el rosarino firmó en julio de 2017 le ata al club azulgrana hasta 2021, pero en este último año ya había ido mostrando sus quejas continuadas hacia la actual Junta directiva.

Esa puerta abierta que deja en cada renovación constata la desconfianza que mantiene con Bartomeu y sus directivos, a los que ha criticado en los últimos meses por su errática política deportiva, abriendo cada vez más grietas en sus relaciones con la cúpula del club. No obstante, los compañeros de viaje del presidente se sienten algo desengañados y ven más ventajas que contraindicaciones en la salida del argentino . La comisión económica justifica el lastre financiero que supone un contrato de la magnitud que tiene el argentino por el rendimiento que ofrece sobre el terreno de juego. Pero los setenta millones de euros anuales que percibe gravan considerablemente los números del club e inciden notablemente en una masa salarial desbordada.

La salida de Messi aligeraría considerablemente la economía del Barcelona y permitiría generar ingresos con un hipotético traspaso. Los 700 millones de su cláusula de rescisión son inabordables para cualquier club pero el Barcelona se siente en disposición de negociar e ingresar una cantidad considerable por un futbolista que financieramente está amortizado.

Fuentes del Barcelona consultadas por ABC se mostraron convencidas de que Messi cumpliría el año que le queda de contrato pero aseguraron que «si se quiere ir no pasa nada» . «Tiene 33 años y desde el club estamos trabajando para que haya un relevo sin traumas. Este relevo se puede adelantar pero no sería un drama para la entidad. Este año no hemos ganado nada y teníamos a Leo , y llevamos cinco años fracasando en Europa sin que él pudiera evitarlo», explicaron a este diario varias fuentes, que mostraron su malestar por las dudas de un futbolista «al que le hemos dado todo».

Libertad en la planificación deportiva

No es un secreto que las grandes decisiones deportivas pasan por Messi, entre ellas la de los grandes fichajes. La salida del argentino liberaría a la secretaría técnica y al entrenador, que podrían diseñar su equipo sin el yugo del futbolista. El año pasado pidió a Neymar y desaconsejó la llegada de Griezmann . No le hicieron caso y demostró su malestar sobre el terreno de juego obviando al francés en muchas fases de los partidos en los que compartieron delantera.

Koeman pretende regenerar una plantilla envejecida sacrificando a íntimos amigos del rosarino como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets o Arturo Vidal . La marcha del «10» facilitaría el trabajo de la secretaría técnicas con estos jugadores. Algunos de ellos, como Busquets o Suárez, ya han dejado claro a través de sus agentes que no están dispuestos a rescindir sus contratos. Sin Messi, esta postura podría ablandarse considerablemente.

Descontento en la masa social

Decepción es la palabra que podría definir el sentimiento de los aficionados del Barcelona al confirmar las intenciones de Messi. No entienden que quiera abandonar el barco y marcharse de un club que se lo ha dado todo. Varios referentes del barcelonismo que han preferido mantener el anonimato han explicado a ABC que «no se acaba el mundo sin Messi». «El Barcelona está por encima de todo y tiene más de cien años de historia . Estaba antes de Messi y seguirá después», añaden.

Un sentimiento que se está contagiando por las peñas barcelonistas. «Si Messi no está motivado... Ha sido el mejor jugador del mundo de la historia pero si se tiene que ir... Entiendo que esté cansado y frustrado pero como ve que sus amiguitos van a a ir a la calle... Si se quiere ir, muchas gracias y adiós », resumía Toni Balaguer, presidente de la peña barcelonista de Andratx visiblemente decepcionado.