Real Madrid-Ajax El Barça le pone deberes a De Jong en el Bernabéu «Cuando me ficharon me pidieron que eliminara al Real Madrid de la Champions», asegura el centrocampista del Ajax

Sergi Font Barcelona Actualizado: 05/03/2019 11:02h

Cualquier fichaje del Barcelona sabe que para ganarse a la afición azulgrana hay que hacer un buen papel ante el Real Madrid y si es en el Bernabéu, mucho mejor. Frenkie de Jong lo tiene claro y espera dar el primer paso esta noche aún vistiendo la camiseta del Ajax. 75 millones fijos más 11 en variables fueron las cifras que acabaron convenciendo al club holandés del traspaso del talentoso centrocampista, que también manejaba una suculenta oferta del PSG. El pasado 23 de enero, el Barcelona hizo oficial su fichaje hasta el 30 de junio de 2024, aunque no se incorporará a la disciplina culé hasta este próximo verano. Mientras tanto, ha recibido una consigna del club catalán, que también espera que empiece a rentabilizar su incorporación este misma noche.

«El Barça me pidió cuando me fichó que eliminará al Real Madrid», ha desvelado De Jong en una entrevista al diario De Telegraaf. sucedió el mencionado mes de enero cuando una delegación encabezada pro el presidente Josep Maria Bartomeu se desplazó a Amsterdam para cerrar el acuerdo y acabar de convencer al dubitativo futbolista ante los cantos de sirena del gigante francés. «Vi el clásico el sábado en casa, pero no para analizar al Real Madrid, sino como un seguidor más en el sofá», asegura el creativo futbolista, que se vio por un momento jugando junto a Messi y Luis Suárez. De Jong se refiere también la partido de Champions ante el conjunto blanco: « Si eliminamos al Real Madrid sorprenderemos a todo el mundo del fútbol y pondremos el nombre del Ajax en el mapa».

No lo tendrán nada fácil a pesar de la aparente crisis en la que llega el equipo de Solari al choque tras los dos clásicos consecutivos perdidos en el Bernabéu. Tres días en los que ha quedado eliminado de la Copa del Rey y prácticamente sin ninguna posibilidad en la Liga. El club holandés deberá remontar el 1-2 de la ida, aunque De Jong se aferra a un precedente sucedido en noviembre de 1995, cuando el Ajax, que ese año acabaría ganando el título, venció en el Bernabéu con un 0-2. «No vi ese partido entero, pero sí vi los aspectos más destacados en internet. El Ajax jugó muy bien y ganó con goles de Litmanen y Kluivert. Y recibieron el aplauso del público del Madrid, ¿verdad? Sería muy bueno si eso volviera a suceder y eso es lo que buscamos. Aunque creo que la gente no puede esperar eso de este Ajax. Ese equipo acababa de ganar la Liga de Campeones y estaba un poco más lejos», comenta De Jong, que concluye dando las claves para vencer en el Bernabéu: « Tenemos que jugar ofensivamente, presionar y jugar al fútbol. Si todos participan, tenemos suficiente calidad para sorprenderte aquí».