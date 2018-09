Fútbol femenino El Barça inicia la Champions con el objetivo de acercarse a la final Las azulgranas debutan este miércoles en la competición ante el Bilk Kazygurt de Azerbayán

Sergi Font

El Barcelona inicia este miércoles una nueva andadura en la Champions League con el objetivo de subir un peldaño más, concienciado de la dificultad de pelear por un título en el que hay equipos mucho más fuertes y aventajados, con presupuestos más altos y experiencia contrastada. Después de caer el año pasado en cuartos de final ante el Olympique de Lyon, que acabó ganando el título, las de Fran Sánchez viajarán a Azerbayán para medirse al Bilk Kazygurt (13:00 horas). Será la séptima participación de las azulgranas, que ya empiezan a sentirse al mismo nivel que sus rivales, si bien aún están por debajo de equipos como el mencionado Lyon (suma cinco títulos, los tres últimos de forma consecutiva) y el Wolfsburgo. Se sienten a la par de otros rivales antaño inalcanzables como el Arsenal, el Bayern de Múnich o el Manchester City. Por cierto, este último será el rival del Atlético de Madrid, el otro representante español en la Champions. Las madrileñas jugarán en casa este primer partido de dieciseisavos de final ante las inglesa este jueves (18:00 horas).

A priori, el Barcelona no tendría que tener excesivos problemas para desemabarazarse del Bilk Kazygurt, más allá del largo viaje que deben afrontar. Ambos equipos ya se midieron hace tres años en esta misma ronda y las culés vencieron sin problemas. En la ida empataron (1-1) y en casa golearon (4-1). En esta ocasión, el partido de vuelta se jugará el próximo 26 de septiembre (18:00 horas) en el Mini Estadi, al que todos los seguidores podrán acceder de forma gratuita. «Hay equipos que están muy por delante. Aún no podemos discutir su nivel porque estamos lejos, pero lo afrontamos con muchas ganas de disfrutar cada choque en Europa. Sinceramente, la Champions aún nos queda lejos», explicó Fran Sánchez, que recordó el enfrentamiento que ambos equipos disputaron en esta competición. «El rival es desconocido, pero cuando hace tres años fuimos allí, solo pudimos sacar un empate así que creo que hay que respetar al rival y afrontarlo con la máxima prudencia y la máxima intensidad para intentar sacar un buen resultado», añadió el entrenador, que quiso mantener un discurso prudente.

«Es un desplazamiento muy largo. Se trata de adaptarnos lo mejor posible y a buscar el mejor resultado una vez allí. La pretemporada nos ha servido para poder afrontar ahora este tipo de partidos con las máximas garantías posibles, creo que ha sido muy positiva así que hay que mantener la dinámica de estos últimos partidos para poder salir adelante», apuntó el entrenador, que lamenta el largo viaje que tienen que afrontar. De hecho, el Barcelona partió este lunes por la noche sabiendo que el desgaste del viaje y la aclimatación serán los mayores enemigos a pesar de partir como favorito. No hay que olvidar que el Barcelona es el cuarto cabeza de serie del torneo. Sánchez no podrá contar con Vicky Losada, Marta Torrejón, Mariona ni Lieke Martens, a las que ha dado descanso pensando en los próximos partidos de Liga. Fran Sánchez explicó el planteamiento del partido: «La clave es intentar ser un poco nosotras y hacer nuestro fútbol. Tenemos que intentar que las transiciones, sobre todo a nuestra espalda, no se completen y que no se sientan cómodas en el terreno de juego, tendremos que ser pacientes y llevar las riendas del partido».

El Barcelona inicia su andadura con la intención de dar un paso adelante. Alcanzar la final sería un éxito impensable y el objetivo que se han marcado es llegar a las semifinales, como hace dos temporadas cuando fueron apeadas por el PSG. Eso sí, la imagen que han ido dando ha sido creciente. El año pasado solo la mala suerte impidió dar un paso más, ya que el torneo las emparejó con el potente Olympique de Lyon en cuartos de final, aunque dieron la cara y mostraron su evolución al poner contra las cuerdas a las francesas. En suelo francés (2-1), el Lyon solo pudo deshacer el empate en el minuto 80 con un gol de Hegerberg tras el tanto de Patri Guijarro (72') que nadie esperaba. En el Mini Estadi (0-1), las de Fran Sánchez solo encajaron un gol (Le Sommer, minuto 62) y aunque se comprobó la diferencia de nivel entre ambos equipos, se pudo ver que el Barcelona cada vez se iba acercando más al campeón.