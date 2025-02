El Barça, incapaz de anotar de jugada al equipo más goleado de la Liga

Nueva decepción del barcelonismo tras el empate del equipo azulgrana ante el Cádiz . Aunque los culés dominaron el encuentro y dispusieron de las mayores ocasiones, el resultado final evidencia la dificultad que tendrá el equipo catalán para conquistar la Liga y, sobre todo, graves problemas estructurales que confirman la temporada de transición en la que andan sumidos. Uno de ellos es la escasa efectividad en ataque teniendo futbolistas de la calidad de Messi, Griezmann o Dembélé . Y la prueba que lo confirma, el hecho que el Barcelona haya sido incapaz de anotarle un gol en 180 minutos al equipo que más goles encaja de Primera división. El Cádiz ha visto como le han batido en 40 ocasiones y el Barcelona solo lo ha podido hacer desde el punto de penalti o en propia puerta.

El pasado 5 de diciembre fue la primera ocasión en la que Cádiz y Barça se veían las caras. Un partido que debía resolverse a favor del equipo azulgrana. No solo encajó el primero tanto a los ocho minutos, obra de Álvaro Giménez, sino que el momentáneo gol del empate lo anotó Alcalá en propia puerta (min. 57) . Messi , en un ataque del Barcelona, le dio el balón a Jordi Alba y el lateral izquierdo, en un intento de pase, hizo que Alcalá desviara el balón para que entrara por el palo corto de Ledesma. La alegría de los culés la difumino Negredo seis minutos después con el gol que dio el triunfo a los locales (2-1).

Este domingo no ha diferido mucho la película. El Barcelona se avanzó pero tuvo que ser de penalti. Un balón robado por Pedri provocó el desbarajuste en la zaga andaluza y una entrada a destiempo que derribó al canario. La pena máxima la lanzó Messi , que anotó el tanto para igualar a Luis Suárez en la tabla de máximos goleadores ligueros de la temporada. Ambos suman 16 dianas. Les siguen con 13, Gerard del Villarreal y En-Nesyri del Sevilla. Malgastó el Barcelona varias ocasiones y lo pagó caro tras el nuevo error de Lenglet, que cometió otro penalti, esta vez en los minutos finales, provocando el empate final. El Cádiz le ha restado cinco puntos al Barcelona con los que ahora podría estar asediando al Atlético de Madrid en la clasificación, ya que los azulgranas tienen un partido pendiente que disputarán este miércoles, ante el Elche.

«Es decepcionante, este tipo de partidos se tienen que ganar y no lo hicimos. Es una gran oportunidad perdida después de la derrota del Atlético de Madrid. Es una gran decepción. Estoy muy decepcionado, más que el pasado martes. No podíamos dejar escapar los dos puntos. Estamos decepcionados. No me gusta culpar a los jugadores de forma individual. No estuvimos a la altura en ataque y hay que defender diferente . Por calidad, debíamos ganar», se lamentó Koeman , que lamentó la falta de efectividad de sus jugadores: «El problema es que el resultado era muy corto y ellos podían igualar en cualquier momento, como ha pasado. Le dejas opciones de empatar en los últimos minutos. Si no matas el partido y no marcas el segundo, ellos siempre pueden marcar... Nos ha costado crear oportunidades porque ellos estaban atrás y no había espacios. Nos faltaba frescura arriba. Hay que analizar lo que ha pasado en el penalti, toda la jugada, hay que ver cómo ha sido esa acción».