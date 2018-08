Fútbol El Barça se estrena hoy ante su público a tres días del comienzo de Liga Los azulgranas disputan el Gamper ante Boca Juniors en un encuentro con el aliciente de ver a los nuevos fichajes

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 15/08/2018 11:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A falta de tres días para que dé inicio la Liga, un ilusionante Barcelona se presenta esta tarde ante su público (18:15 horas. Antena3), en una nueva edición del trofeo Joan Gamper. El gran aliciente, más allá del ofrecimiento de la Supercopa de España conquistada el pasado domingo ante el Sevilla, estará en la presentación ante su nuevo público de los cuatro nuevos jugadores que formarán la renovada plantilla de Ernesto Valverde para un curso en el que los grandes objetivos son renovar el título de Liga conquistado la pasada temporada y pelear por una Champions tras varios años sin destacar en el torneo continental. Enfrente estará el Boca Juniors argentino, un rival atractivo con el que se pretende llenar el Camp Nou, algo a lo que contribuirá el horario escogido.

Con el Alavés en el horizonte y los primeros tres puntos en juego a la vista, el encuentro de esta tarde será un test ideal para comprobar el estado de forma de una plantilla que llega justa de entrenamientos a causa del papel mundialista de sus jugadores más importantes. La consecución de la Supercopa y la forma de conquistarla ante el Sevilla, un rival mucho más rodado a estas alturas de temporada, ilusionan a los azulgranas, que están deseando ver en acción a Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal. Aunque está previsto que Valverde alterne titulares con suplentes y haya multitud de sustituciones, este encuentro sera el último en el que Valverde pueda realizar probaturas. Los jugadores del filial Miranda y Riqui Puig, que esta temporada estarán a caballo del primer equipo y del B, han generado una gran expectación y hay interés en ver sus evoluciones en directo.

De toda la plantilla que tiene Valverde a su disposición, se espera que esta tarde jueguen sus primeros minutos Umtiti y Vermaelen, los únicos que aún no han podido debutar. El resto han jugado algunos minutos y mundialistas como Ter Stegen, Alba, Piqué, Sergio Busquets, Suárez, Messi, Dembélé, Rakitic y Coutinho jugaron en Tánger ante el Sevilla a pesar de no haber realizado muchos entrenamientos. También es una ocasión para ver a jugadores que podrían abandonar la disciplina azulgrana antes de que se cierre el mercado, como son Cillessen, Alcácer, Munir, Marlon o Rafinha. Por parte argentina, el aliciente estará en ver a Tevez. El Apache es la cara visible de un Boca Juniors que ya ha comenzado su campeonato con una victoria ante Talleres (1-0). No será la primera vez que el equipo sudamericano participa en un Gamper.