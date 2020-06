Fútbol El Barça deja a Setién al margen «El club no me ha comunicado que Arthur se va a marchar», asegura el técnico, que ignora el acuerdo con la Juventus

Las negociaciones entre el Barcelona y la Juventus para la inminente salida de Arthur centraron buena parte de la comparecencia de prensa de Quique Setién, que mañana se enfrenta al Celta en Balaídos. Sorprendió el técnico al asegurar que el club no le había informado de la marcha del brasileño, que significa que el club planifica la próxima temporada sin tener en cuenta sus opiniones. «Yo eso no doy por hecho que Arthur se vaya. El club no me ha comunicado que se va a marchar. Y aunque lo haya hecho ya, va a seguir con nosotros hasta el último entrenamiento. Si sucede, trataré de convencerle de que debe dejar un buen recuerdo. Lo más importante es ser honrado hasta el último día y estoy convencido de que él lo es», aseguró el cántabro, que no se sintió molesto por las decisiones de Abidal. « Dadas las circunstancias, no pido demasiadas explicaciones a la secretaría técnica. Tengo que estar centrado y no desgastarme en cosas que no sabes si van a pasar. Estoy centrado en el partido de mañana, es lo que ocupa mi tiempo», explicó.

No obstante, Setién ha manifestado su satisfacción con el rendimiento de Arthur: «Desde que está conmigo, ha puesto mucho interés en hacer lo que le hemos pedido. Ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y él ha tratado de hacerlo por todos los medios. Quizás le ha faltado continuidad. No es fácil cambiar a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Eso de manejar el juego en una situación complicada, cuando otros entrenadores le han dicho que no». El preparador aseguró que la posibilidad de que el brasileño esté pendiente de su salida no le varía los planes. «En principio cuento con él. Va a viajar y tiene posibilidades jugar mañana. Lo importante es que esto no le afecte y que si juega, dé lo mejor de sí mismo», apuntó, al tiempo que añadía: «Esto es absolutamente anormal. La realidad es que, supongo, cualquier jugador que esté en esta situación tiene que tener claro que la temporada no ha terminado y que quedan partidos muy importantes por jugar. Todos querrán terminar bien, dejar un buen recuerdo y ganar algún título. Entiendo que no queda otra que aceptarlo, pero espero profesionalidad y responsabilidad de los jugadores hasta el último día».

Riqui Puig y sus posibilidades de jugar ante el Celta también coparon buena parte de las preguntas, ya que Busquets está sancionado y De Jong lesionado. «Podría ser un buen momento para Riqui. De esta manera, con las ausencias de jugadores muy importantes, va a tener más opciones. Le da posibilidades, pero también las tenía antes, con todos a disposición. Consideramos que no era el momento. Estas circunstancias se valorar según lo que entiendes que puedan dar». De todas formas, Setién aseguró que no se deja presionar por la opinión pública, que pide más protagonismo del canterano: «No estoy muy pendiente de todo lo que se dice y se habla porque hay tantas opiniones y tan variadas, que pocos se ponen de acuerdo. Normalmente escucho, pero hay otras cuestiones que me influyen más a la hora de decidir. Son cuestiones objetivas sobre lo que veo y creo". Acabó Setién analizando la trayectoria de Puig: «Riqui ha tenido una progresión importante en el tiempo que llevamos. Es verdad que la actitud siempre ha sido excelente, pero ha habido cosas que hemos tenido que ir indicándole para que se acomode a las necesidades del equipo y él puede aportar. Ha habido un período de pensamiento en el que él ha ido adaptándose a eso y ha dado un nivel y una actitud y compromiso que es la que le hemos pedido. Está en el camino. Algunos tardan más y otros menos. Lo importante ahora es que mantenga ese nivel de rendimiento. Hay que tener en cuenta que esto es el Barça y aquí están los mejores».