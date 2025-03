El Barça accede a sentarse con el padre de Messi

Se verán las caras. Abocados a acercar posturas y entenderse, las dos partes han dado su brazo a torcer y han suavizado sus posturas , aunque se mantienen firmes en sus pretensiones. Josep Maria Bartomeu recibirá a Jorge Messi, padre y representante del futbolista, en ... cuanto este aterrice en la Ciudad Condal. El influyente progenitor se encuentra en Rosario y tiene previsto desplazarse a Barcelona en las próximas horas para desatascar la enquistada situación en la que se encuentra el delantero desde que los abogados de la familia enviaron un burofax al club dando por finalizada la relación contractual y exigiendo una salida sin ningún tipo de penalización.

Tanto Jorge Messi como Bartomeu han estado en contacto telefónico estos últimos días. En las conversaciones que han ido manteniendo las dos partes, el presidente le ha expresado su sorpresa por la postura de fuerza adoptada por su hijo, que ayer cumplió su palabra de no acudir a las instalaciones del club para someterse a las pruebas PCR junto al resto de la plantilla. Tampoco se espera que se presente en el primer entrenamiento de la pretemporada fijado para hoy a las 17.30 horas. A pesar de ello, desde la planta noble del club catalán se quiere transmitir un mensaje conciliador, primer paso para revertir una situación que parece irreversible. Como muestra de buena voluntad, desde el Barcelona se ha decidido frenar el expediente disciplinario que debería abrírsele por su rebeldía al no presentarse a las pruebas médicas ni al entrenamiento.

El encuentro que se producirá en las próximas horas no es ninguna muestra de debilidad por parte del futbolista ni de la entidad. Ambos tienen claro lo que quieren y expondrán sus argumentos tratando de imponerse, aunque arguyen razonamientos divergentes y diametralmente opuestos. Jorge Messi tratará de conseguir la salida de su hijo sin tener que asumir ningún tipo de cláusula de rescisión ni traspaso alguno, y el Barcelona, que cumpla el contrato o pague los 700 millones de su cláusula de rescisión.

Desde el entorno del futbolista son conscientes de que su fichaje por otro club pasa obligatoriamente por lograr la carta de libertad ante la imposibilidad de que nadie pueda asumir una operación tan elevada, que comprende, además del traspaso, el salario del futbolista y el cumplimiento del «fair play» financiero impuesto por la UEFA. Aunque la decisión adoptada por Messi llegara a las oficinas del club a través de un frío y sorprendente burofax, Jorge Messi pretende un a cuerdo amistoso y civilizado, amparándose en la trayectoria de su hijo durante estos últimos veinte años y los títulos que ha conseguido con la camiseta azulgrana.

Desde la familia Messi se considera que Leo se ha ganado su libertad y el derecho de decidir su futuro. El segundo argumento que presentará el progenitor del atacante es meramente deportivo. Los continuados f racasos en la Champions League , con sonoras eliminaciones ante Juventus, Roma, Liverpool y el escarnio ante el Bayern son razonamientos que justificarían su deseo de acabar su carrera en otro club que presente un proyecto mucho más ambicioso y con posibilidades de ganar unos títulos que se antojan complicados para un equipo en transición. Con 33 años , Messi considera que se le agota el tiempo y no puede perderlo en liderar un boceto que necesitará dos o tres años para consolidarse.

Patrimonio del club

Acudirá Bartomeu sin intención de ablandarse. Cansado de soportar críticas, de asumir que otros clubes no le hubieran vendido jugadores que pretendía, de ser acusado de no saber sacarle rédito a los futbolistas descartados y de sufrir la maltrecha economía de la entidad, no cederá a las pretensiones de Messi . Para empezar el presidente no quiere que éste se marche y, por tanto, descarta cualquier traspaso. Le considera patrimonio del club y su intención es que se retire con la camiseta azulgrana . Quiere que lidere la transición y el nuevo proyecto de Koeman. Es más, la intención del dirigente es presentarle la renovación que el propio futbolista decidió paralizar hace unos meses. Como mal menor, el mandatario pretenderá que Messi acepte cumplir el acuerdo que le vincula hasta el 30 de junio de 2021 y que pueda negociar con el nuevo presidente, que será escogido en el proceso electoral que se celebrará durante la segunda quincena de marzo. Bartomeu incluso tiene pensado reiterarle al padre de Messi su intención de presentar su dimisión si el futbolista le acusa públicamente de ser el causante de su decisión y se compromete a seguir esta temporada. Cualquier otra posibilidad pasa por abonar los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión. Bartomeu prefiere que se marche la próxima temporada sin dejar nada en las arcas del club que pasar a la historia como el presiente que traspasó al mejor jugador del mundo