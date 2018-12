Gala del Balón de Oro 2018 en directo

Actualizado: 03/12/2018 21:41h

LA PRIMERA GANADORA DEL BALÓN DE ORO FEMENINO ES ADA HEGERBERG, la noruega del Olympique de Lyon.

Se anuncia las finalistas al Balón de Oro femenino, el primero de la historia: Lucy Bronze (ENG/Olympique de Lyon); Pernille Harder (DIN/Wolfsburgo); Ada Hegerberg (NOR/Olympique de Lyon); Amandine Henry (FRA/Olympique de Lyon); Lindsay Horan (USA/Portland); Sam Kerr (AUS/Perth); Fran Kirby (ENG/Chelsea); Saki Kumagai (JPN/Olympique de Lyon); Amel Majri (FRA/Olympique de Lyon); Dzsenifer Marozsan (ALE/Olympique de Lyon); Marta (BRA/Orlando); Lieke Martens (HOL/FC Barcelona); Megan Rapinoe (USA/Seattle); Wendie Renard (FRA/Olympique de Lyon).; Christine Sinclair (CAN/Portland).

Leo Messi es el quinto de la lista del Balón de Oro.

Salah, el egipcio del Liverpool, es el sexto de la lista del balón de Oro.

El francés Varane es elegido en el séptimo puesto de la lista del Balón de Oro.

Continúa la gala con una nueva actuación musical.

Lo posición de los tres jugadores anunciados coincide con la lista que se ha filtrado esta tarde en las redes sociales.

Uno de los presentadores entrevista ahora a Buffon, el portero italiano del PSG.

Eden Hazard es anunciado como el octavo jugador en la lista final del Balón de Oro 2018 que les estamos contando en vivo y en directo.

De Bruyne es el noveno en la lista.

Harry Kane es anunciado como el jugador número 10 en la clasificación final del balón de Oro.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, dedica unas palabras a Mbappé.

Mbappé se marca ahora un bailecito con el animador de esta gala.

Mbappé, ganador de la primera edición del Premio Kopa. El delantero tiene 19 años, el segundo jugador más joven de la historia en marcar en la final de un Mundial.

Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy#ballondorpic.twitter.com/fI1TCkaEBQ