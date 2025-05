«¿Bajada de sueldo? No se bajan una mierda, lo difieren»

Juan de la Cruz , uno de las leyendas de la sección de baloncesto y mítico jugador en la década de los 80 y 90, no lleva nada bien la salida de Leo Messi del Barcelona ni los comentarios posteriores de algunos futbolistas del club catalán. De la Cruz, recordado como 'Lagarto', fue parte de un quinteto mítico junto a Solozábal, Epi, Sibilio y Steve Trumbo, en un equipo entrenado por Aíto García Reneses. El exbaloncestist a ha explotado y ha tirado con bala hacia los cuatro capitanes del primer equipo después de darse a conocer la grave situación económica del club catalán. Hay que tener en cuenta que la semana pasada el Barcelona agradeció públicamente el gesto de Gerard Piqué , que decidió rebajarse el sueldo, lo que permitió liberar masa salarial e inscribir a Memphis Depay y a Eric Garcia. Sergi Roberto y Jordi Alba recibieron algunos pitos por parte de la afición pero tras el encuentro ante la Real Sociedad, Pique se encargó de confirmar que «los otros capitanes también lo harán en los próximos días, estamos todos alineados». Lo confirmaron después ellos, aunque alba mostró su enfado porque «se han dicho muchas mentiras y no me gusta que se dude de mi compromiso con el club».

A través de sus redes sociales, De la Cruz se ha mostrado muy crítico con los cuatro capitanes. « ¡¡Nadie se rebaja una mierda!! Lo difieren, que no se tiren faroles besando el escudo , el único que tiene pleno derecho a besar el escudo es el socio que paga», publicó en su perfil visiblemente molesto. Hay que recordar que Joan Laporta, durante su rueda de prensa de este lunes dejó entrever que están negociando un aplazamiento de pagos y una supresión de bonus pero no fue contundente al explicar si se trataba de una rebaja de salario . «En estos momentos estamos trabajando, los jugadores tienen un salario fijo y unos bonus. Todo esto se está racionalizando. Algunos jugadores como Piqué, en el que lo más claro era una reducción para poder inscribir a otros futbolistas, nos ha permitido realizar esta inscripción. En los otros casos se está contemplando un aplazamiento o una reducción de los bonus . Se está viendo predisposición, y la idea es seguir reestructurándolo todo», explicó el presidente durante su comparecencia de este pasado lunes.

Después de recibir algunas críticas por su comentario, De la Cruz ha seguido mostrando su malestar por este compromiso que han mostrado los capitanes y que él no comparte como tal. «¡¡Qué cojones tenemos!! Ahora resulta que por dar una opinión soy mal barcelonista. ¡¡¡Trece años partiéndome los huevos por esa camiseta!!! ¡¡¡Asistiendo a Peñas desde hace años!!! ¡¡Gratis!! ¡¡No como otros!! ¡¡Y sin ningún reconocimiento por parte del club!! ¡¡Venga ya!!», explotó.