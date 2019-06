Fútbol El aviso de Rivaldo a Neymar «Si viene Neymar espero que cambie su cabeza y empiece a jugar al fútbol», le advierte el exjugador azulgrana

Sergi Font Barcelona Actualizado: 20/06/2019 18:12h

Uno de los temas de conversación en la Ciudad Condal es el hipotético regreso de Neymar desde que Nasser Al-Khelaifi le abriera las puertas de salida del PSG. El voto está dividido entre los aficionados que les gustaría que el paulista regresara al Camp Nou y los que no quieren verlo ni en pintura. Rivaldo, que conoce bien tanto a su compatriota como a la masa social azulgrana, también valoró su posible vuelta y quiso darle un consejo si no quiere que su carrera se tuerza definitivamente. «Me encantaría que volviese, sería bueno para el Barcelona y para él con todo lo que se habla. Espero que si viene, cambie su cabeza y empiece a jugar a fútbol. Si llega, el Barcelona tendrá la posibilidad de ser campeón de la Champions y él el mejor del mundo», aseguró el exfutbolista culé. Rivaldo, aprovechó un acto publicitario para justificar el sentir de la mayor parte de la grada: «Es normal, cerca del 70 por ciento no lo quiere. Él tiene mucha personalidad y con Messi, Suárez y los demás... Cuando el balón entre en la portería y con los regates que hace, si además consigue la Champions, todo se olvidará. Cuando vienen las victorias, y si juega bien, todo cambia». Y añadió: «Si viene aquí estará en la mejor edad para jugar. Mejor que en la etapa del triplete. Me gustaría que viniese a Barcelona».

También opinó sobre otro brasileño, Coutinho, que no ha acabado de encajar en el Camp Nou y busca una salida que le permita rendir al nivel de cuando estaba en e Liverpool. «Es un buen jugador pero todavía no le han salido bien las cosas. Tiene tiempo si se no se va, pero no sabemos si se quedará al llegar Neymar. Le falta hacer su fútbol, que sea lo mismo que fue en Liverpool». Y valoró la posibilidad de un traspaso: «Depende más del jugador, si tiene mentalidad para poder cambiar o no. Si piensa que no va a ser el mismo que en el Liverpool, lo mejor sería que hablara con el presidente para salir a un equipo fuerte y no pasa nada. Si se queda y no sale bien, será malo». Rivaldo quiso dejar claro que «muchos jugadores cuando vienen al Barça se muestran un poco tímidos con Messi. Los futbolistas deben tener personalidad. Hay que mirar a Messi, claro. Perotienen que pensar que son buenos y que pueden marcar la diferencia».

En las preguntas no podía faltar el tercer brasileño que está en la actualidad azulgrana, Arthur. El centrocampista ha sido tildado como el sucesor de Xavi, aunque en su primera temporada como culé ha tenido ciertos altibajos que no le han permitido brillar del todo. « Es bueno, solo necesita arriesgar un poco más. No tiene muchos fallos con el balón, pero hay que arriesgar más. No pasa nada si fallas dos o tres veces. Me gusta, toca fácil el balón pero necesita arriesgar», explica Rivaldo, uno de los mejores jugadores que han pasado por el Camp Nou. Aún se recuerda aquel gol de chilena en el último segundo del último partido de Liga que permitió al Barcelona disputar al año siguiente la Copa de la UEFA. El rival era el Valencia y justamente se le cuestionó por un nombre íntimamente ligado al club che: Neto. El portero llegará cambio de Cillessen para ser el suplente de Ter Stegen: «Buen portero. Pero no es fácil venir aquí con el gran guardameta que tienen. Va a ser difícil que juegue», avisó.