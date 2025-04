¿Por qué Ávalos Barrera, árbitro catalán, puede dirigir hoy un partido del Girona?

El partido de Liga de Segunda división entre el Girona y el Tenerife, programado para este sábado (16.00 horas), ha cambiado de árbitro pocas horas antes de su inicio al conocerse que el juez designado para dirigir el encuentro, el vasco Aitor Gorostegui Fernández Ortega , ha dado positivo en el resultado de una prueba de Covid-19. Según ha informado la Federación Española, el juez es asintomático y se encuentra en buen estado.

El Comité Arbitral ha designado como sustituto al catalán Rubén Ávalos Barrera , árbitro que, de esta forma, dirigirá un partido en el que participa un equipo de su mismo Comunidad Autónoma, el Girona, algo que no es habitual en los últimos años.

En España, en deportes como el baloncesto o el balonmano no se aplica este criterio de territorialidad y los árbitros pueden dirigir sin problemas a un equipo de su propia Comunidad, una circunstancia que no se da en el fútbol. A la hora de designar a los colegiados de los partidos de fútbol existen algunos condicionantes y uno de ellos es, precisamente, que los árbitros no pueden participar en los encuentros en los que jueguen equipos de su misma Autonomía.

Sin embargo, los protocolos establecidos por la RFEF debido a la amenaza del Covid recogen esta temporada esa posibilidad y Ávalos Barrera será por ese motivo el juez esta tarde del duelo entre el Girona y el Tenerife, correspondiente a la jornada 37 de la Liga Smartbank.

Esta limitación territorial a la hora de designar a los árbitros de fútbol genera polémica entre los aficionados porque para muchos de ellos supone poner en duda la integridad de los jueces y recuerdan que en otros deportes, como baloncesto, balonmano o rugby, es algo habitual en cada jornada.