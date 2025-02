Suspendido el Brasil-Argentina por anomalías en el protocolo Covid

El partido entre Brasil y Argentina que se disputaba este domingo en Sao Paulo, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, fue suspendido por el árbitro casi una hora después de que miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña (Anvisa) entraran al terreno de juego para impedir que cuatro futbolistas albicelestes (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emi Buendía) jugaran el encuentro al entender que mintieron en los protocolos anti-Covid a su llegada al país.

Unas horas antes de iniciarse el partido, la Anvisa pidió a la Policía brasileña el aislamiento o la deportación inmediata de esos futbolistas de la selección argentina, todos ellos integrantes de equipos de la Premier League inglesa, al entender que mintieron en inmigración al rellenar la documentación relacionada con los protocolos para prevenir la pandemia . Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emi Buendía estuvieron el pasado jueves en Caracas en la victoria de Argentina por 1-3 ante Venezuela y desde allí se desplazaron con toda la delegación argentina hasta Sao Paulo. Las normas sanitarias brasileñas vigentes exigen que las personas que han estado en los últimos catorce días en Reino Unido, India y Sudáfrica deben cumplir una cuarentena obligatoria al llegar al país.

En declaraciones al canal Globo, el presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres, explicó que se notificó a la delegación argentina que esos cuatro jugadores debían permanecer aislados en el hotel de concentración, pero que cuando agentes de la Policía Federal fueron a contactar con ellos ya habían salido para el estadio. Por eso, funcionarios de la agencia de salud brasileña irrumpieron en el césped del Neo Química Arena cuando ya se habían disputado los primeros cinco minutos del encuentro entre Brasil yArgentina, correspondiente a la sexta jornada de las eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

« Esos cuatro jugadores tienen que ser deportados de Brasil . Serán multados y sancionados por una serie de infracciones sanitarias. La primera infracción fue no cumplir el aislamiento, la anterior por no haber respondido de manera fidedigna el cuestionario de viajero, y ahora por jugar. Con más de 500.000 muertos en Brasil, en medio de la pandemia, las órdenes se están incumpliendo no sé por orden de quién», afirmó Barra Torres.

Al entrar los funcionarios en el campo, la reacción de la selección argentina fue encerrarse en su vestuario, mientras que los delegados de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) retiraron a todo el cuerpo arbitral hasta buscar una salida a la situación. Finalmente, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela y los comisarios de campo oficializaron la suspensión del partido.

La FIFA posteriormente se pronunció sobre lo sucedido en Sao Paulo y en una escueta declaración en su página en internet indicó que «puede confirmar que, siguiendo la decisión de los oficiales del encuentro, el partido por el clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Brasil y Argentina ha sido suspendido».

El presidente encargado de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, se mostró sorprendido por la forma en que Anvisa irrumpió porque, según dijo, la entidad acompañaba a la selección argentina hace tres días. «Antes de iniciar el juego, el delegado del partido dijo que podrían jugar y después ser deportados. Pero después, por un motivo que la CBF desconoce, cambiaron de parecer«, añadió a TV Globo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia lamentó la suspensión del encuentro y resaltó en un tuit que «siempre nos hemos guiado por la legislación sanitaria vigente en @CONMEBOL. Quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de @FIFAcom».

Con el partido suspendido, Brasil decidió realizar un entrenamiento abierto para la prensa y el público de 1.500 invitados que estaban en el estadio mundialista del Corinthians y así preparar el encuentro del jueves en el estadio Arena Pernambuco de Recife ante Perú.

POo su parte, Argentina abandonó el estadio fuertemente escoltada por la Policía y se dirigió al hotel en el municipio de Guarulhos, desde donde embarcará para Buenos Aires y recibir el jueves en el estadio Monumental de Núñez a Bolivia.