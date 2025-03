Crónica

Se ha decretado el estado de felicidad en el Wanda. Han ingresado la parroquia y su equipo en un periodo propicio para la convergencia de intereses y la cohesión. La tropa de Simeone vuelve a ofrecer síntomas que retratan el pasado del cholismo, ese ciclón de testosterona que encarnaban Gabi, Raúl García, Godín o Juanfran, y que se imponía por avasallamiento. La victoria ante el Liverpool ha ejercido de bálsamo, arrebatadora representación de lo auténtico. Por ahí se despeñó el Villarreal de Cazorla después de marcar primero.

No estaba Simeone en el banquillo y no es baladí considerar que algún influjo podría suponer esa ausencia. El Mono Burgos, a quien el vox populi sitúa fuera del Atlético y de la vera del Cholo el próximo año, es un tipo más pausado, que no inclina las rodillas ni se exaspera con los fallos. Tampoco abrasa al linier o al cuarto árbitro. No levanta las manos guiando la petición a su interés ante cada decisión del colegiado. No inflama a la grada, las palmas en alto, en reclamo de vocerío y bulla. Y, claro está, no corrige cada error de Lodi en defensa, ayer una cadena de ellos frente al habilidoso Gerard Moreno.

El Villarreal son Cazorla y diez más (once españoles ayer) , dicho sea sin tono despectivo al resto, sino elogioso hacia el internacional que ganó la Eurocopa de Luis Aragonés y el gol de Torres. Sabiduría en el campo, lectura correcta del juego, precisión en el pase, aceleración cuando se requiere, presencia, toque, actitud defensiva. 35 años, conocimiento, prestancia. Un lujo.

Al impulso del asturiano y de las fintas de Gerard ante Lodi, el Villarreal se asentó en el Wanda con personalidad y criterio. Antes de que el Atlético empezase a echar espuma por la boca en respuesta desaforada, Alcácer se sacó un derechazo imponente que ni en la mejor estirada del exceso Oblak. Golazo por la escuadra y el Atlético a remar.

No se siente a disgusto el equipo del Cholo en ese callejón estrecho. Juega mejor a la desesperada que en orden académico. Mejor al barullo que al toque . Asenjo, un ex de la casa, fue generosamente aplaudido después de una doble parada llena de reflejos ante Morata y Vitolo a bocajarro. Empujó el Atlético con algo parecido a la fe, un juego sin mucha lucidez en la creación, pero efectivo. Sabía a lo que jugaba. Balones a los laterales, pases cruzados, anticipación, presión, ímpetu en la pelea.

Así empató. Un globo poco minucioso de Vrsaljko al área lo cazó astuto y rápido Correa. Un toque y el balón a la cazuela de Asenjo. Correa es un desastre muchas noches, pero está enchufado y tiene la confianza y la actitud del que cree en lo que hace.

Trippier, revulsivo

La noche venía dulce para el Atlético, se percibía en la atmósfera favorable del Wanda. Y el Mono Burgos, o el Cholo desde la grada, decantó el partido en los cambios. La entrada de Trippier y Joao Félix activó a un equipo que ya se deslizaba con velocidad y presteza. El inglés se apoderó de la banda , mejoró cada ataque, puso centros deliciosos y su equipo terminó por apoyarse en él. Desde ese carril nació el segundo gol, ideado por Trippier en la elaboración y consumado por Koke. Hizo el Atlético entonces lo que le pide su público. No especular con la ventaja , no plantear el cerrojazo, sino buscar el tercero y sentenciar la noche.

A ello se aplicaron los centrocampistas, zapadores de altura como Thomas, Saúl o Koke. Uno de los robos cerca de Asenjo acabó con el zurdazo de Joao Félix que rebotó en un defensa y despistó al portero. El gol que necesitaba el luso para expresarse con alegría y comunicarse sin timidez con la grada. El cierre de una noche que agrupó ánimos en el Wanda, ratificado con el grito genuino del «ole, ole, ole, Cholo Simeoneeee».

