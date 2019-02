Cuando apenas han pasado unas horas de que el pitido final sonase en el Camp Nou, los jugadores del Real Madrid ya están jugando otro partido, y es de los buenos. La capital española se paraliza para acoger un nuevo derbi madrileño, esta vez en casa del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano.

Ante este gran acontecimiento, es difícil no acordarse de leyendas que vivieron en primera persona este duelo tan especial. Una de ellas es Manolo Sánchez Delgado. El cacereño será recordado por los hinchas rojiblancos como uno de los delanteros más ilustres de su historia. Especialmente cuando en la temporada 1991-1992 se convirtió en el pichichi de la Liga al anotar 27 goles. En su palmarés como rojiblanco cuenta con dos Copas del Rey, pero su olfato goleador fue sin duda lo que encandiló los hinchas colchoneros.

Al otro lado del terreno de juego se encuentra Rafa Martín Vázquez. El madrileño, criado en las categorías inferiores del Real Madrid, lo ha ganado todo con la camiseta blanca, salvo la Champions League que conquistó con el Olympique de Marsella en el año 1993. A pesar de ello, puede presumir de tener en sus vitrinas 6 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y 2 Copas de la UEFA.

Ambos exjugadores atienden a ABC para hablar sobre el derbi cuando apenas quedan unas horas para que estos rivales históricos se jueguen el cetro de dominadores de la capital española.

Los que marcan la diferencia son los grandes futbolistas. Griezmann está llamado a marcar esa diferencia. Morata, por el debut y la motivación de jugar contra su exequipo, puede dar también un gran nivel. Pero el Atlético no se rige por las individualidades, ante todo es un equipo en el que todos suman. Si todos juegan bien, estoy tranquilo.

Rafael Martín Vázquez

¿Cómo ve al Real Madrid para el derbi?

Llega en un buen momento y en una dinámica ascendente. El último partido, que suele servir como referencia, en este caso el clásico, el Madrid mostró un gran nivel, aunque pudo sacar más crédito, sobre todo en la primera parte. Los dos equipos llegan fuertes y saben lo que se juegan.

¿Si gana el Real Madrid, entierra las posibilidades del Atlético de ser campeón?

No. Si el Madrid gana da un paso importante porque adelantaría al Atlético, pero no dejaría descolgado al Atlético. Si el Madrid pierde, está claro que es un paso atrás. También hay que ver qué hace el Barcelona, que tiene una visita difícil a San Mamés. Esto es muy largo, acaba de empezar la segunda vuelta. Luego viene la Champions, que es cuando llega el desgaste importante. No se puede decir nunca que un equipo está descartado.

¿Parte con ventaja el Atlético por el desgaste del Madrid en el Camp Nou?

Teóricamente sí. Pero el Atleti perdió contra el Betis, que había jugado Copa y además una prórroga. Es cierto que ha tenido más descanso. El Madrid viene de una exigencia física y mental, pero desde principio de año, Solari ha sabido dar descanso y dar minutos a jugadores que están respondiendo con un gran nivel. En el derbi, imagino que habrá algún cambio por necesidad, de gente que no jugó en Barcelona como Odriozola o Reguilón.

El jugador que puede marcar la diferencia

En estos momentos Vinicius, Benzema, Lucas Vázquez... todos están muy bien. Cuando el equipo rinde en su conjunto, destaca más el nivel individual.

Un resultado

Que gane el Madrid por encimo de todo, y creo que va a pasar por el estado de forma en el que llega. Diría un 1-2. Benzema podría ser uno de los goleadores porque está en muy buena forma. El otro, me aventuro a decir que podría ser Asensio.