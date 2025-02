La falta de acierto condena al Atlético

Crónica

Compareció el fútbol en el Metropolitano , huérfano tras la muerte de Maradona , porque no quedaba más remedio y porque así lo habría querido el eterno diez, al que se le recordó con un minuto de silencio. Empató por sorpresa el Atlético de Simeone, compañero en su día del astro, lastrado por su falta de acierto ante la portería, que tan pronto es desterrada del club como parece volver con las maletas preparadas para quedarse. Al final, un empate que deja un sabor amargo y complica el pase a unos octavos de final que, eso sí, siguen estando al alcance porque los rojiblancos dependen de sí mismos.

No tardó el Atlético en impregnar al césped de su habitual tensión, luchando contra los intentos del Lokomotiv de ralentizar el juego. En el recuerdo estaba la ida , cuando la superioridad no se plasmó en el resultado, algo que ayer el Atlético trató de evitar desde el principio. Sin Suárez ni Costa, Simeone juntó arriba a cuatro con suficientes méritos goleadores en la mochila hasta la fecha. El peligro aterrizó primero por la derecha, con las habituales ráfagas de Llorente , imparable cuando enciende la moto. Fue él quien le puso un balón a Joao Félix que, dentro del área, no acertó a rematar. También por la derecha, aunque con más libertad, estaba el siempre anárquico Correa , que fue de más a menos en la primera mitad hastar terminar desapareciendo en la segunda. Al otro lado, un Carrasco cuyos quiebros volvieron loca a la defensa. La tuvo el Atlético en las botas de Llorente, con un disparo lejano, y después en las de Carrasco, cuyo tiro cruzado se marchó rozando el poste.

El Lokomotiv, muy atrás, esperaba una contra y se aplicaba en defensa acumulando hombres mientras el Atlético abría huecos con facilidad, aunque luego no lograra el acierto de cara a puerta. La más clara la tuvo Llorente, que tras un buen pase de Trippier obligó, con un disparo desde dentro del área, a lucirse a Guilherme , de nuevo héroe como en Moscú. Antes del descanso empezó a llover de manera violenta, lo que concedió al partido un cariz más épico si cabe. Al descanso se llegó con empate a nada, ningún acercamiento visitante y diez en el lado local. Se echaron en falta los goles y, también, un mayor protagonismo de Joao Félix.

De los vestuarios salió un Lokomotiv más valiente y un Atlético con menos mordiente. Aunque estériles, los visitantes sumaron dos acercamientos, insuficientes para preocupar a los locales, pero síntoma del cambio de guión. En ataque, la antes poblada pero permeable defensa del Lokomotiv perdió lo segundo y no lo primero, lo que dificultaba las ocasiones del Atlético. Probó Saúl a Guilherme desde lejos, pero nada, demasiado previsible.

Gol anulado

La travesía por el cero a cero pudo llegar a su fin cuando Koke aprovechó un despeje del portero a disparo de Carrasco para meter el balón en la red. Pero igual que no conviene confiarse un día soleado en mitad del invierno, el fútbol moderno obliga a la prudencia, y el VAR lo anuló por fuera de juego . Luego, el mismo VAR tampoco concedió un penalti sobre Joao Félix, que se dejó caer en el área. Nada punible.

El Atlético se volcó sobre el área rival en los minutos finales, pero más con ímpetu que determinación. Sirva de ejemplo que Savic y Giménez fueron los que las tuvieron, uno con un intento de vaselina y otro con un cabezazo desviado. Al final, incluso un salida en falso de Oblak estuvo a punto de costar la derrota.

