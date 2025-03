Crónica

El Atlético tiene vida. Su aspecto carnal y vibrante apareció en la cita que le sepultaba de antemano, los octavos de final de la Champions ante el campeón de Europa asombro del fútbol. La deuda histórica con este torneo de los colchoneros, la pasión de sus futbolistas e hinchada entregó una victoria convincente que resucita al equipo. Un gol de Saúl, otra vez, deja la eliminatoria en el aire de Anfield .

El serial de aspecto mortecino de un curso apagado se transforma en una noche delirante para la parroquia rojiblanca y su equipo, que compite contra el Liverpool provisto de un ánimo superlativo. Se ha deleitado con un recibimiento apasionado de hinchas , que engalanan la avenida de Arcentales con una tonalidad roja de bengalas y fuego al paso del autobús que traslada a sus jugadores desde el cercano hotel del aeropuerto. Y el mismo espíritu festivo acoge a los futbolistas en el Wanda, enorme colorido de un estadio ataviado en colores rojo, blanco y azul en el que preside una pancarta, Atlético de Madrid con un oso en el epicentro.

El Atlético salta al campo con brasas en la mirada , imbuido de una energía superior que le insufla el graderío. Nadie en el recinto parece recordar los partidos insufribles de enero, las tardes vacías de contenido del invierno, la Champions ha reconvertido al equipo de Simeone y a su personal de acompañamiento en las tribunas.

Y el partido amanece con sorpresas porque el Cholo exporta en su ideario a Vrsaljko y Lemar , dos jugadores que aparentaban ser secundarios en este tramo de la vida colchonera. Y resulta que ambos se fajan ardorosos en el primer acto. Vrsaljko en la marca de Mané y Lemar aportando técnica a un equipo que la echa en falta siempre. La primera señal del choque es un alarido tribal del Wanda porque un centro de Lodi acaba en córner. Al público le gusta lo que ha visto en tres minutos. Le gusta más el desenlace del saque de esquina: tres atléticos codiciosos saltan a por el balón y Saúl envía el rechace a la cazuela.

Magnífico preámbulo para un Atlético que se reconoce en el espejo. La presión atosigante, la pierna siempre cerca del balón o el enemigo, el brío para ganar los duelos y las pelotas sueltas, que son cientos. El Liverpool de los récords , intratable en Inglaterra, se sacude el golpe con trazos sin nitidez. La organización atlética, impulsada por un Simeone que hiperventila en la banda, impide a Mané encontrar a Firmino, enlazar cualquiera con Salah o robar fácil a los centrocampistas.

El Liverpool tiene una personalidad imponente, ya que somete al Atlético a un tifón durante al menos quince minutos. No pasa la tropa colchonera del centro del campo, un balón gratis al enemigo detrás de otro, imposible jugarla para un equipo polémico con el balón en los pies . Lo sabe la grada, que no reprocha sino que empuja y silba a los británicos, que hacen muchas cosas bien, pero que no se meriendan a su enemigo.

El Atlético ya sabe lo que quiere del partido. Consumir minutos, una defensa a ultranza, de todo signo y condición y alguna salida limpia al contragolpe . Lemar y Lodi son los mejor dotados para esa empresa, también Correa, que aguanta el cuero como si fuese Zico.

Falla Van Dijk un despeje sencillo y Morata no es decisivo en el mano a mano, ofuscado en la finta y el remate. Marca Salah en una combinación fulgurante, pero Firmino está en fuera de juego y el gol no vale. Simeone pierde la voz organizando a su defensa , pero el Liverpool es el campeón de Europa y genera peligro solo con el pensamiento. La espalda de Felipe evita el zarpazo a gol de Salah. Pasan cosas, la noche es vibrante.

La ambición preside el partidazo. Dos equipos educados por dos líderes del fútbol acometen la tarea a su manera. El Liverpool invade el campo rival, el área de Oblak, allí donde Felipe y Savic despejan más balones que en su vida. La tiene Salah, pero no es la noche propicia para el egipcio, sustituido sin gol, sin el sello de su jerarquía. Ya está Marcos Llorente en el campo , pulmones para el Atlético, que se deja los tobillos en cada lance. Tanto esfuerzo, tantas ronchas de piel en el césped del Wanda nublan la voluntad y las ideas de los rojiblancos. Llorente no encuentra una bota amiga, Morata golpea al aire en la mejor ocasión. La noche descubre las ganas de un Lodi desatado y firme, que casi marca en un trallazo inédito hasta la fecha.

A Diego Costa lo recompensa el estadio con un atronador rugido que se escucha en Leganés, tanto es lo que se espera de un jugador idolatrado por la hinchada. El Liverpool se agota, choca contra un muro y ese duende del Atlético en las noches defensivas inspiradas. El campeón se marcha sin conquistar su objetivo: un gol en Madrid.

