El Atlético se reconcilia con el Metropolitano

Crónica

En la noche de la reconciliación, el Atlético ganó el partido de cada día, resuelto el otro clásico con una victoria de corazón, con un ejercicio impecable en la retaguardia y con una parada descomunal de Oblak , otra de tantas, que quedará algo olvidada ya que llegó a los 75 segundos de una pelea mil veces vista. El Atlético, en realidad, es eso, y hay que entenderlo como tal por mucho que se acepte el debate sobre sus formas y su tacañería, que luce especialmente cuando se pone por delante en el marcador. Se le puede pedir muchísimo más a ese equipo si se atiende a los nombres y a los millones que dan brillo a la plantilla, claro que sí, pero le ha ido de maravilla con la idea de Simeone y hasta es comprensible que no quiera desviarse demasiado de esa línea que empezó a trazar hace ya ocho años. Entre murmullos y debates, y pese a firmar el peor inicio de curso desde que el argentino pilota la nave, los rojjiblancos cazan al Barcelona (tiene una cita menos por el aplazamiento del clásico) en silencio para acomodarse en el ático de la Liga. No está tan mal la cosa, no.

Se jugó mucho antes de las nueve en el Wanda, movilizado esta vez para dar cariño a sus mitos. Koke , el capitán cuestionado, recibió el indulto por parte de la mayoría y la parroquia colchonera mimó a uno de sus chicos más fieles, nada que ver con los abucheos y los pitos de la última noche de Champions. También se coreó el nombre de Simeone con rabia, más o menos resuelto el plebiscito y con unos ganadores muy claros. De todos modos, cabe recordar en todo este enredo que es del todo lícito que haya quien no concuerde con el entrenador, con Koke o con quien sea, pues del pasado no vive nadie. Ni siquiera Simeone.

Toca hablar ahora de Oblak, que bien se lo merece, un porterazo que gana muchos más partidos que los delanteros de este equipo. Lleva años a un nivel estratosférico y anoche, en el prólogo, todavía con los remolones ocupando sus asientos, regaló una de las intervenciones de la Liga. Fue en un saque de esquina del Athletic que terminó con un gran cabezazo de Íñigo Martínez, gol en el 99% de los casos porque conectó bien, con fuerza y colocación. Todo el mérito, pues, se le concede al guardameta esloveno, quien voló hasta el infinito para justificar todo lo bueno que se dice y se escribe de él. Que sirva este párrafo para reconocer su incalculable valía y concederle todo el mérito en la victoria del Atlético, faltaría más.

Fue algo más el Athletic en los primeros compases, bien plantado el cuadro vasco y con Raúl García incordiando como de costumbre. Es de esos jugadores que uno siempre quiere en su equipo, pero al que se detesta si juega en el contrario, peleón y orgulloso como nadie. Tuvo una buena oportunidad en un remate que desvió Trippier con el estómago y luego volvió a reclamar a Oblak con un trallazo seco y durísimo desde la esquina del área. Otra buena parada del héroe.

Un gol reparador

Antes ya había llegado el gol del Atlético, celebrado a lo grande por lo que suponía para todos. Empezó la jugada en Saúl y en Saúl terminó, aunque es justo aplaudir a Correa por sus buenos movimientos en el área. El argentino, una obsesión de Simeone, muy bien ayer, mareó a la defensa del Athletic y dejó la pelota para que el canterano hiciera el resto, un llegador de los que no abundan. El tanto confirmaba la paz entre el Atlético y la gente del Metropolitano, un campazo que todavía no tiene la mística del derruido Vicente Calderón.

Al Atlético le salió todo redondo, reparada la grieta social y con una tendencia al alza en la reanudación. Poco ofreció el Athletic, es verdad, pero es igualmente cierto que los locales no se cerraron esta vez para proteger la cueva. Tampoco hubo un vendaval de ocasiones ni de acciones preciosas, pero persiguió la sentencia con buena cara y le llegó el premio después de una bonita triangulación entre Trippier, Koke, Correa y Morata, cada día más integrado y querido. Fue, en definitiva, un partido muy completo del Atlético de Madrid, ganador con toda justicia del otro clásico y felizmente hermanado con una afición que quiere más. Motivos para pedir tiene de sobra.

