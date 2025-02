El Barça cae con honor ante un gran Athletic

Crónica

La calidad de la transmisión de Dazn no estuvo a la altura de las circunstancias. Mala conexión, interrupciones en la emisión, si esta gente quiere jugar con los mayores tiene que ir por el mundo con más solvencia. Deplorable lo de ayer. Pagar es importante pero no suficiente. Tendría que exigirse un mínimo de calidad a quienes les confiamos el fútbol nuestro de cada día. Para acabarlo de arreglar, volvió otra vez Setién al chándal.

El Barça retomó contra el Athletic lo que inició contra el Levante : Messi confiándoselo todo a Ansu y Piqué fallando todo lo que tocaba. Semedo tuvo que cargarse con una amarilla por la enésima embarrada del propietario del Andorra. Griezmann, en el banquillo. Ansu concretaba todo el Barça generaba, Messi mediante. Williams marcó pero su gol fue correctamente anulado. El Athletic presionaba y achicaba espacios; el Barça, de amarillo, muy impreciso: no sufría pero no lograba hacer nada importante. Sólo Sergi Roberto parecía saber a qué estaba jugando, a la espera de que Ansu hiciera gala de su eficacia con cualquier balón que le llegara. Messi parecía especialmente motivado, hablando con sus compañeros y dándoles instrucciones todo el rato.

El Barcelona encontraba en la rapidez de Ter Stegen soluciones a la presión local, muy intensa. Las oportunidades más claras las tenía el Barça pero el Athletic no se rendía. Tenían paciencia los azulgrana, cociendo lentamente el partido y al rival: el Barça dominaba, poseía el balón y los de Garitano se defendían en el último tercio de campo, pero a los centrales culés les costaba conectar con Messi y a Messi le costaba jugar de 9 tan claro y el dominio de su equipo tenía entonces algo de retórico, de estéril. Rugía San Mamés.

Messi vio la amarilla por devolver una de los mil millones de patadas que le han dado en este y otros partidos. Sólo en la jugada previa había recibido tres. Si el árbitro castigara con la misma severidad lo que le hacen a Messi que lo que Messi hace, cada rival tendría que retirarse por quedarse con menos de 8 jugadores de campo. Otra cosa es la amarilla que vio Alba por protestar, y que no hacía ninguna falta. Alba es un muy buen chico y un magnífico jugador, y no tiene que caer en este tipo de situaciones que perjudican a su equipo, le perjudican a él y no aportan absolutamente nada. También por protestar, un indignado Setién vio otra amarilla, ésta muy rigurosa. Pero si no la merecía por protestar, la merecía por el chándal.

La segunda mitad la empezó el Barça con las mismas imprecisiones que la primera: y el Atleti, con la misma intensidad y la misma fuerza. Daba la sensación de que el Barça no acababa de pillarle la onda al partido, y que podía acabar equivocándose de un modo irreversible. El Athletic no jugaba mejor al fútbol pero leía mejor el partido, estaba siempre alerta, con la guardia alta, a la espera de su momento para asegurarse las semifinales. Setién hizo algo raro en él: dejarnos sin Ansu para condenarnos a Griezmann, que fue recibido con una sonora pitada. Buen partido de Ansu en el desequilibrio y la insistencia. Sergi Roberto impedía que sus compañeros se acularan y les mandaba estirar la presión. El Athletic empezaba a sufrir en sus salidas y el Barcelona empezaba a acercarse con peligro al área de Unai Simón, aunque no acababa de terminar las jugadas. Tensión en la certidumbre. Algo tenía que pasar pero era difícil aventurar qué. Arthur entró por Rakitic. Sergi Roberto le dio a Griezmann medio gol en el 70, pero el francés fue incapaz de poner su mitad y Unai es muy bueno. Piqué vio la amarilla de la impotencia cuando Williams se le escapaba y no tuvo más remedio que derribarle. Adúriz entró por Muniain y Umtiti sustituyó a Piqué, lesionado. Unai, magnífico otra vez, salvó a su equipo de Messi en el 87. Bien el Barça en la concentración defensiva, en el rigor táctico pero un centro de Ibai en el 47 acabó con un gol de Williams . Igualadísimo partido, de gran mérto en el Athletic en la victoria y se notable pundonor azulgrana -hay maneras de perder- en la derrota.

