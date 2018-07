Fútbol Atasco en la operación salida del Barcelona A falta de cinco días para el inicio de la pretemporada, Rafinha, André Gomes, Aleix, Alcácer, Munir y Douglas aún no se han desvinculado

Poco movimiento presenta el Barcelona cuando solo faltan cinco días para el inicio de la pretemporada. Si en el capítulo de altas aún no se ha oficializado ninguna llegada tras el plantón de Griezmann y la negativa del Sevilla a negociar por Lenglet, el capítulo de bajas parece más preocupante, ya que la secretaría técnica aún no ha podido liberar las fichas de los jugadores con los que no cuenta para esta temporada. Y eso que se empezó con buen pie tras el traspaso de Gerard Deulofeu al Watford, que dejó 13 millones en las arcas azulgranas. Otra salida que parecía que se cerraría enseguida era la Marlon, que parece que acabará en la Premier pero al que ninguno de los equipos que se ha interesado ha acabado de contratar. El resto de los jugadores que no entran en los planes de Ernesto Valverde siguen en la disciplina del club y sin atisbos de marcharse. Es el caso de Aleix Vidal, Rafinha, Paco Alcácer, André Gomes, Munir y Douglas. Si no hay novedades se incorporarán a los entrenamientos el próximo 11 de julio, fecha fijada para el arranque culé, aunque no estarán los internacionales que han disputado el Mundial.

Rafinha parece resignado a continuar en el Barcelona a pesar que parecía que acabaría militando en el Inter de Milán. El club italiano pactó su compra por 35 millones de euros cuando fue cedido en el mercado invernal. La única condición era conseguir la clasificación para jugar en Europa la siguiente temporada. Alcanzado el objetivo, los transalpinos se descolgaron tratando de negociar una rebaja sustancial en la cantidad pactada, algo que el Barcelona no estaba dispuesto a tolerar. La distancia económica (ofrecían 18 millones) era abismal. Aunque Mazinho, padre y agente del futbolista, maneja varias ofertas, la única realidad es que Rafinha está citado para el próximo miércoles.

También parecía muy claro que Aleix Vidal no continuaría. Y de hecho, el futbolista se despidió del Camp Nou en el último partido liguero disputado en el feudo azulgrana. El Sevilla parecía su destino y el lateral veía con buenos ojos regresar al club que le catapultó a la élite. No obstante, la laxitud de la entidad hispalense, que pretende una mejora en el precio de salida, mantiene alejadas las posturas. Desbancado del lateral derecho por Nelson Semedo y Sergi Roberto, Vidal ha encontrado acomodo en el extremo en los minutos que Valverde le ha concedido, pero con el potencial azulgrana en ataque, con Coutinho y Dembélé, parece que sus opciones de jugar aún disminuyen más. Además, la decisión del Barça de fichar a Lenglet y la negativa del Sevilla a negociar han enfriado las relaciones entre ambos clubes.

El caso de Paco Alcácer es peculiar porque, si bien el Barcelona pretende su salida, el delantero prefiere quedarse. La decisión de Griezmann de no moverse del Atlético de Madrid le confieren alguna posibilidad más que si el francés hubiera aterrizado en el Camp Nou. Y a eso se aferra el delantero. En la Premier goza de buen cartel, aunque Alcácer prefiere demostrar que se merece triunfar en el club azulgrana. Es un caso similar al de André Gomes, aunque el portugués ha sufrido una gran devaluación tras quedar fuera del combinado de su país para este Mundial de Rusia y también tras reconocer los problemas psicológicos que ha padecido en el Camp Nou. El Valencia vería con buenos ojos que regresara a Mestalla, donde ofreció un bien rendimiento y disfrutó del beneplácito de la afición. Pero no se ha concretado ninguna oferta y su alta ficha también juega en su contra.

Tampoco hay movimiento en los casos de Douglas y Munir, dos futbolistas que ha quedado claro que no entran en los planes del Barcelona. Si bien el Alavés no tiene intención de repescar al delantero, éste tampoco está por la labor de forzar su salida, ya que le queda un año de contrato y en junio gozaría de una carta de libertad que le reportaría un bonus extra por parte de cualquier club que le quiera contratar. El caso de Douglas está cantado. El Barça no le encuentra acomodo y tiene asumido que deberá cargar con su sueldo hasta que expire su contrato. Le buscan una cesión pero si no hay un giro radical en la situación, la próxima semana se pondrá a las órdenes de Valverde.