Arturo Vidal cobró 1,9 millones como prima de fichaje pese a no llegar libre del Bayern

Sergi Font Fernando Rojo Actualizado: 28/12/2019 20:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La decisión de Arturo Vidal de denunciar al Barcelona por unas cantidades que considera impagadas y que ascienden a un total de 2,4 millones de euros no ha sentado nada bien en el seno del club azulgrana, que considera que ha sido excesivamente benévolo a la hora de negociar los emolumentos que el futbolista iba a percibir durante los tres años que acordaron ambas partes que duraría la vinculación contractual. Desde las oficinas de Arístides Maillol han acogido con malestar la queja del chileno y, sobre todo, la forma en cómo se ha producido, con una denuncia ante la Comisión Mixta LNFP-AFE sin dar tiempo a la entidad para que le justificase la diferencia entre las cantidades satisfechas y reclamadas.

El Barça ve en la postura de Vidal una segunda intención, la de forzar una salida en el mercado invernal que le garantice los minutos en otro equipo que no tiene en el Camp Nou y verse favorecido por otro régimen fiscal mucho más benévolo que el español. El enfado en la planta noble del club catalán es mayúsculo cuando recuerdan las cláusulas del acuerdo suscrito por el chileno, con bonus por objetivos muy accesibles y, sobre todo, por la concesión de un «signing bonus» cercano a los dos millones de euros.

Premio por fichar

El «signing bonus» es un premio que se le suele dar a un futbolista que tiene la carta de libertad y cuya llegada no le supone coste alguno al club. Es una forma de compensar/convencer al jugador para que acepte una propuesta que es totalmente beneficiosa para la entidad contratante, ya que no debe pagar traspaso. No obstante, Arturo Vidal le costó al Barcelona 19 millones de euros fijos que le abonó al Bayern de Múnich más otros tres en diferentes variables. Atendiendo a la naturaleza del «signing bonus», no sería descabellado cifrar el traspaso de Vidal en 24 millones de euros, aunque no han trascendido los conceptos por los que el club alemán debe percibir esos tres millones en variables. El gran beneficiado ha sido el futbolista.

Fuentes del club azulgrana confirman a este diario el pago de 1,9 millones al futbolista chileno simplemente por haber aceptado la oferta culé, cantidad que percibió antes del 30 de septiembre de 2018, dos meses después de haber estampado su rúbrica en el millonario contrato que le unió con el Barcelona. Incluso se confirma la facilidad propuesta para alcanzar las diferentes variables en concepto de premio. Prueba de ello es el millón y medio que percibiría cada vez que su actual equipo supere la fase de grupos de la Champions. A esa prima hay que sumar otro millón y medio por alcanzar los cuartos de final, dos objetivos que el Barça se marca como obligatorios al estar reflejados en las cantidades presupuestadas en los ejercicios de cada temporada. Altos cargos del club catalán no esconden su malestar y decepción por la reclamación de un futbolista que, sin ser titular, se embolsó la pasada temporada algo más de 14 millones. Este desasosiego se refleja completamente en la respuesta que el club trasladó a la Comisión Mixta el pasado 19 de diciembre, por la que los servicios jurídicos del Barcelona ya dejaron entrever un interés del futbolista en acabar con la relación contractual que mantiene con la entidad culé ante el interés de varios clubes en ficharle, entre ellos el Inter de Milán, que es el que más fuerte está apostando por contratarle.

Interés oculto del jugador

Tras replicar que Vidal llevaba seis meses sin hacer una sola mención al desacuerdo, el Barcelona muestra su total extrañeza por la premura y prisa con la que pretende cobrar los presuntos atrasos. «Este es el caso más inédito de todos, alguien te paga una deuda, y si realmente aplicara unas reglas que no consideras válidas, esperas seis meses sin ni siquiera educadamente advertirle que haya podido incurrir en un error, para, sin embargo, cuando súbitamente se publican en prensa noticias sobre el interés del jugador en abandonar el club, requerir que en el plazo de 24 horas se le abone una determinada cantidad», relata en su escrito, que añade: «Los actos propios del señor Vidal demuestran que pacíficamente aceptó el pago conforme a lo pactado por las partes, y solo ahora, por razones que desconocemos y que quizá explique el contexto mencionado, súbitamente aparece ese interés». E insiste: «Durante seis largos meses el señor Vidal no ha entendido oportuno comunicar a nadie que él no estaba de acuerdo con la interpretación» sobre las cantidades que debía percibir por premios.

El único premio que depende directamente del futbolista está ligado a su rendimiento personal y es, precisamente, el que no ha logrado Vidal, el de la disputa del 60 por ciento de los partidos oficiales (para que contabilice cada partido debe jugarse un mínimo de 45 minutos) y que está premiado con 1,9 millones de euros. Precisamente, esta cláusula es la base de la denuncia que ha interpuesto el centrocampista, ya que no solamente no da derecho a cobrar ningún porcentaje sino que repercute directamente en los premios.

Hay que recordar que Vidal reclama al Barcelona 2,4 millones de euros, que es la diferencia entre las cantidades que él considera que debería percibir y lo que le abonó el club azulgrana. El chileno cree que debe cobrar el 50 por ciento (la mitad de los 1,9 millones de euros) al no haber alcanzado el 60 por ciento de partidos oficiales, mientras que el Barcelona considera que no le corresponde nada porque es una cláusula que se logra o no y si no se satisface no tiene ningún tipo de remuneración.

Cláusulas accesibles

También reclama el centrocampista la totalidad de bonus por haber superado la fase de grupos de la Champions (1,9) y por alcanzar los cuartos de final (1,9). El club entiende que al no haber disputado el mínimo de partidos exigibles debe percibir solo la mitad de estas cantidades, tal y como recoge una cláusula del acuerdo entre las partes.

Aunque Valverde no quiere desprenderse del futbolista, su decisión de no considerarle titular repercute directamente en los emolumentos que percibe y Vidal reclama mas protagonismo para que su cuenta bancaria no se resienta. Pese a que esta temporada ha participado en 19 de los 24 partidos que se han jugado, solo le computarían seis (25 por ciento) en su intento de alcanzar el 60 por ciento, ya que en el resto ha jugado menos de 45 minutos.