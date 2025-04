Las artimañas del Barcelona para ganar la Liga

El Barcelona pelea la Liga a contrarreloj. Con los pocos partidos que restan para el final de campeonato es consciente que lo mejor no tiene margen suficiente para enjugar los cuatro puntos con los que le aventaja el Real Madrid. Necesita ganar sobre el terreno de juego y ante los micrófonos . Solo así se explica la comparecencia de Josep Maria Bartomeu tras la victoria ante el Villarreal para quejarse por la manera como el Madrid venció en San Mamés. « El VAR no está dando la talla que todos queríamos . Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo », deslizó. Una queja con un doble objetivo.

Por un lado, el presidente pretende presionar al colectivo arbitral para que trate de compensar la balanza y genere dudas en las jugadas ambiguas que solo el VAR puede desenmarañar. Y por otra, la de congraciarse con una plantilla molesta dando la cara por ellos, desprestigiando un título que puede ganar el eterno rival y defendiendo a los futbolistas a pesar del mal juego exhibido durante toda la temporada. En el último año de la actual Junta directiva, con una rebaja salarial pendiente y la renovación de Messi en el aire , Bartomeu necesita la empatía del vestuario.

Precisamente, sobre la renovación de Messi se mostró optimista y confirmó la información ofrecida por ABC sobre la nula constancia que tenían de que el argentino quisiera marcharse cuando acabara la próxima temporada. «No voy a dar detalles pero Leo Messi ha dicho muchas veces que va a acabar su vida futbolística en el Barça . Estamos muy centrados en la competición en la Liga, luego empieza la Champions», aseguró el presidente, que también quiso desmentir que se estuviera planteando la destitución de Quique Setién. «Ya sé que hay rumores. Es totalmente falso , Quique Setién tiene la confianza de todos, de los jugadores, de la directiva, está haciendo un gran trabajo. Quedan cuatro partidos y luego tenemos la Champions. Tenemos partidos importantes para jugar esa temporada».