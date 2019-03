Mercado de fichajes Los argumentos del Cardiff para no pagar el traspaso de Emiliano Sala El club galés afirma que el contrato firmado con el argentino ha sido rechazado por la Premier League y que las condiciones de su oficialización no se cumplían en el momento del accidente

El Cardiff City, club galés de la Premier League, no quiere hacer efectivo el pago del traspaso del Emiliano Sala, fallecido en un accidente de avión sobre el Canal de la Mancha, porque considera el contrato que firmó con el argentino «nulo y no válido» por no ajustarse a las reglas del campeonato inglés.

El Cardiff había congelado el primer pago del traspaso a la espera de que se aclararan las circunstancias del accidente, mientras que el Nantes había solicitado a la FIFA su abono.

Según una información del diario inglés 'Daily Telegraph' el club galés considera que la Premier League le habría requerido que firmara un nuevo contrato con Sala, revisado y corregido, bajo la amenaza de prohibirle alinear al delantero centro argentino. Algo que no había hecho aún cuando se produjo el trágico accidente del avión que transportaba al futbolista el 21 de enero.

Y a ese argumento el Cardiff City añade que ambos clubes implicados en el traspaso todavía estaban esperando la confirmación del registro del jugador y la emisión del certificado de transferencia internacional en el momento del accidente. Un extremo que confirma al diario inglés una fuente «cercana a la Premier», pero que el Nantes cuestiona. Según el club francés la FIFA habría registrado la transferencia «a las 17:30 del 21 de enero», pocas horas antes de la desaparición del avión de Emiliano Sala.

Desde Nantes desconocen el hecho de que la Premier hubiese rechazado el contrato inicial del Cardiff con Sala, pero en todo caso señalan que ese «podría ser un problema para Cardiff, pero no del Nantes».