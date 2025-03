Así es el argentino Luka Romero, un increíble calco de Messi

Luka Romero , adolescente conocido como el «Messi mexicano» al que muchos ven llamado a tomar el relevo del astro rosarino, se ha convertido en el jugador más joven en debutar en la Liga tras saltar al terreno de juego del Alfredo ... di Stéfano en el duelo frente al Real Madrid. Calentó el pasado martes en la banda de Villarreal, pero Vicente Moreno finalmente no dio la alternativa a un jovenzuelo que, con 15 años y 229 días, apunta al cielo y que ha superado el récord de precocidad de Francisco Bao Rodríguez «Sansón» desde que el 31 de diciembre de 1939 se estrenara con el Celta (15 años y 255 días).

De familia argentina y residiendo en España desde los dos años, lo primero que llama la atención de este talentoso futbolista, que en el campo recuerda en sus movimientos al delantero del Barcelona más imberbe, es esa referencia a él como el «Messi mexicano». Diego Romero, exjugador de Quilmes y Atlético de Rafaela , vio nacer a Luka y a su mellizo Tobías cuando defendía la camiseta del Alacranes en la Segunda división de México, pasado que explica ese apodo que tan poco entusiasmo despierta en su padre. «No me gustan las comparaciones con Messi . Es añadirle una presión descomunal a un chavalito de 15 años. Él es Luka y tiene a Messi, un futbolista único, consagrado, histórico, como espejo para aprender», explicó a Efe días después de que Vicente Moreno llamara a a su hijo para trabajar con la primera plantilla del Mallorca. Sin contrato aún como profesional debido a su edad, ha necesitado una autorización especial de la Liga para entrenarse con los mayores. Hoy y ante un rival como es el Real Madrid, ha roto el récord de precocidad del campeonato en el estadio Alfredo di Stéfano.

Luka Romero junto a su padre y su mellizo, Tobías, en una imagen de 2016 Futbol Pitiuso

Internacional sub 15 con Argentina, Luka Romero , tan zurdo como Messi, tampoco destaca por su corpulencia física, pero muestra la misma habilidad en el regate que el argentino y también su facilidad para conducir la pelota pegada al botín. Admirador del astro del Barça, el futbolista del Mallorca lució el dorsal «18» en su estreno con la selección en honor a su abuela, su madre y su hermano mellizo porque todos nacieron ese día, pero tampoco es casualidad que su ídolo también debutara con la albiceleste luciendo ese mismo número. «Es zurdo, rapidito, pícaro, bicho, competitivo... Tiene ese prototipo de 10 argentino», según la descripción de Daniel Pendín , segundo entrenador del Mallorca.

Comparten descubridor

Los paralelismos con Messi van mucho más allá porque Horacio Gaggioli , la persona que llevó al rosarino al Barça, es también el descubridor de este nuevo talento. En 2011, Miguel Ruiz , director deportivo del Formentera y antiguo ojeador azulgrana, le puso sobre la pista de un niño que con 7 años celebró 88 goles con el prebenjamín. Romero superó con sobresaliente la prueba que le concertó Gaggioli en la Ciudad Condal, pero no firmó porque su familia no aceptó mudarse y el Barça no fichaba a menores de 10 años para La Masía.

Tras su paso por México y Ecuador, Diego Romero terminó mudándose a España, donde esta temporada, con 45 años, ha seguido jugando en un equipo de las categorías inferiores baleares. Mientras él apura sus días de fútbol en las Islas, su hijo inicia su carrera después de que el Real Mallorca le abriera las puertas cuando se entrenaba con el Málaga. La gran ilusión de Luka era haberse estrenado la pasada jornada ante el Barça y frente a su ídolo, pero se quedó fuera de la convocatoria.Ayer tampoco debutó, aunque el viernes, ante el Leganés, volverá a soñar .