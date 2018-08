La arenga de Guardiola sobre «su pequeño país»

A pesar de la sanción de la Premier League por mostrar el lazo amarillo, signo político que castigan las leyes de la liga inglesa, Pep Guardiola sigue con su insignia en la solapa. También dentro del vestuario, donde arenga a sus jugadores con discursos motivacionales en los que recurre a sus ideas independentistas.

Es el caso de esta secuencia del documental «All or nothing: Manchester City», en la que Guardiola cuenta la historia de un recogepelotas «en su propio país, un pequeño país» que llegó a ser entrenador del equipo de su corazón. Una pequeña biografía de sí mismo en el que coló el mensaje independentista: «Os podéis imaginar a un recogepelotas, en su propio país, un país pequeño, recogepelotas, yendo a la Masía con trece años. Y después de jugar en el primer equipo, el que llevas en el corazón tras jugar muchos años, después te conviertes en el entrenador con 37 años»

"¿Can you imagine...a ball boy?

Going to the academy when he is 13 years old.And after playing in the first team. It's me" Pep Guardiola

