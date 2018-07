Mundial 2006 Un arbitro español, responsable de la famosa expulsión a Zidane Horacio Elizondo, colegiado de aquella final del Mundial, confiesa que Medina Cantelejo fue su «ángel de la guarda»

La exitosa carrera de Zinedine Zidane como futbolista tuvo un triste final. El jugador francés pudo haberse retirado de la mejor manera posible, ganando un Mundial con su país, pero lejos de esto, se marchó expulsado en toda una final mundialista. Aquel cabezazo a Materazzi le costó la tarjeta roja y una amarga despedida de los terrenos de juego.

Doce años después del incidente, Horacio Elizondo, árbitro de aquella final, ha confesado lo que todavía no se sabía: el responsable de que Zidane viera la tarjeta roja fue un colegiado español, concretamente Medina Cantalejo, al que llega a llamar su «ángel de la guarda»

Tal y como ha contado el argentino, él no pudo ver qué ocurrió en la acción entre el futbolista francés y el italiano. Además, sus dos asistentes tampoco no pudieron ver nada. Sin embargo, el cuarto árbitro, que era Medina Cantalejo, sí consiguió ver con claridad lo acontecido: «'¡Terrible cabezazo de Zidane a Materazzi, cuando lo veas en el vídeo del hotel no me vas a poder creer!'. Lo único que le faltó decir fue 'y olé'». A raíz de esto, Horacio Elizondo tomó la decisión que acabó con una de las expulsiones más famosas de la historia del fútbol.