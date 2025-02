Los test masivos, pendientes de la última autorización del Gobierno

El Consejo Superior de Deportes, la Liga y la AFE abordaron este jueves el litigio del retorno al trabajo de campo del fútbol y la realización de mil test a los profesionales de los cuarenta y dos clubes de Primera y Segunda, con un promedio de cincuenta pruebas médicas por equipo.

El CSD ha comunicado, en el seno de la reunión de hoy del Grupo de Tareas de Impulso al Deporte (GTID) que el Ministerio de Sanidad ha validado la práctica totalidad del protocolo sanitario que, con las aportaciones de numerosos agentes, se remitió al departamento que comanda el ministro Salvador Illa la pasada semana.

Pero se refieren al protocolo del CSD, que especifica que «todo depende de la orden ministerial del 13 de abril, que precisamente no acepta los test masivos. El ministerio presidido por Illa deberá cambiar esa orden ministerial «en los próximos días» para permitir los test masivos a mil profesionales de los 42 clubes profesionales.

De momento no los ha aprobado porque no son imprescindibles. Acaba de aprobar la Fase O , los entrenamientos individuales desde el 4 al 17 de mayo, y para esta clase de ejercicio no hacen falta los test. Los aprobará cuando sean necesarios, cuando comience el trabajo de los futbolistas en grupos a partir del 18 de mayo .

El protocolo será público en los próximos días, ya que necesita adaptar su contenido a las órdenes ministeriales que el Gobierno prevé aprobar estos días para el inicio de la «Fase 0» de la desescalada.

Respecto a esas pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, el Consejo ha transmitido a los presentes que los servicios médicos de los clubes de ligas profesionales, y siempre hablando en el contexto de la Fase 0 del plan de desescalada, podrán efectuarlo conforme a lo previsto en la orden ministerial SND/344/2020 de 13 de abril dictada al efecto por el Ministerio de Sanidad. Cabe recordar al respecto que durante esta fase los entrenamientos serán, en todo caso, básicos o individuales.

El CSD ha querido poner de manifiesto durante la reunión el compromiso que han mostrado el presidente y el Gobierno en su conjunto con el mundo del deporte, cuyo ‘reinicio’ ha sido tenido en cuenta en las fases de desescalada anunciadas tras el Consejo de Ministros del pasado martes. En cualquier caso, cabe recordar que nos encontramos en medio de una crisis muy dinámica y que el avance o retroceso se producirá en función de la evolución de la pandemia.

Más allá, y en el seno de la Fase 0, tendrán una consideración especial los deportistas profesionales, federados y de alto nivel (los llamados DAN). Desde el Consejo se ha informado también a los asistentes de la creación de un mecanismo interno para atender consultas sobre el retorno a la actividad deportiva a lo largo de las próximas semanas, dada la enorme casuística imperante en un ámbito tan relevante como el del deporte.

El GTID también ha ordenado la creación del grupo ‘ad hoc’ de Turismo y Deporte, cuya coordinación, con participación de otras federaciones y del propio CSD, recaerá en la patronal CEOE. También se ha pactado buscar soluciones en el terreno de los seguros en el ámbito deportivo.

En el Grupo de Tareas para el Impulso al Deporte (GTID), que nació hace ahora un mes con el objetivo de abordar las graves consecuencias de la pandemia de la Covid-19 sobre la actividad deportiva, se sientan LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB); federaciones deportivas como las de Motociclismo, Ciclismo, Natación, Atletismo y otras; el Comité Olímpico Español (COE) y Paralímpico Español (CPE); las patronales CEOE y CEPYME; empresas como DORNA Sports; o la Asociación del Deporte Español (ADESP), que representa a muchas otras federaciones. Hoy, además, se ha incorporado a los trabajos la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP).

Los jugadores y los cincuenta empleados de cada club de la Liga pasarán los test del coronavirus los días 5 y 6 de mayo, de manera que los entrenamientos de campo se producirán cinco fechas más tarde, el 11 de mayo. Es la propuesta de los clubes al CSD y a Sanidad, que debe confirmar el «sí». Es el acuerdo previo que se ha alcanzado verbalmente este miércoles y que en la mañana del jueves 30 de abril debe ser refrendado por el Consejo Superior de Deportes en la «cumbre del grupo de tareas» que mantendrá con Liga, Federación y AFE.

La Liga Profesional solicitará este jueves a Irene Lozano, presidenta del CSD, ese permiso para realizar los test en los cuarenta y dos clubes profesionales que se disponen a volver a entrenar en el campo el próximo lunes. Están previstos para el 5 y el 6 de mayo. De manera que los entrenamientos empezarían el 11 de mayo lunes. Será, ese primer retorno al césped, un cúmulo de sesiones individuales de los jugadores, pero la patronal del fútbol quiere que los mil profesionales de esas cuarenta y dos entidades superen antes el control médico para iniciar el camino con seguridad hasta volver a la competición real en junio.

Javier Tebas presentó a Lozano en la cumbre del Palacio de Viana un arquetipo que especificaba que cincuenta profesionales de cada equipo deberían someterse a los test del coronavirus. Ese medio centenar lo integraban los jugadores, entrenadores, fisioterapeutas, utilleros y el cuerpo médico en general.

En la tarde del miércoles, Tebas debatió con los cuarenta y dos clubes ese deseo de hacer los test antes de volver al campo, una idea que a las once de la mañana del jueves debe ser reafirmada por Irene Lozano en esa cumbre de «tareas» que mantendrá con la Federación, la AFE y el propio Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno.

Se espera el sí del ministerio de Sanidad para firmar este protocolo de hechos y fechas.

Hoy, horas antes, por la mañana, la Liga Profesional y el Sindicato de los futbolistas españoles, AFE, se reunieron de manera telemática durante toda la mañana para analizar el regreso al trabajo de campo de los futbolistas, que el Gobierno permitirá de manera individual a partir del próximo lunes, para admitir el entrenamiento por grupos desde el 18 de mayo. David Aganzo, presidente de la AFE, ha puesto sobre la mesa el plan de riesgos laborales que los jugadores esgrimen ante el retorno al fútbol con el enemigo de la pandemia enfrente.

Tebas y Aganzo han abordado el litigio de este regreso al fútbol por tramos. Los futbolistas se ejercitarán de manera individual el lunes en los campos y no habrá contacto entre ellos, de manera que no existe la exigencia inmediata de superar los test, según ha podido testar, nunca mejor dicho, ABC. Pero la patronal quiere hacer los test antes, incluso ese mismo lunes, a los jugadores, que pueden someterse a él sentados en los coches, antes de entrenar . Los clubes que poseen muchos campos para entrenar podrán hacer que sus jugadores trabajen prácticamente a la misma hora todos. Los equipos que cuentan con uno o dos campos de entrenamiento planificarán el trabajo de sus futbolistas en diferentes horarios.

Los test no serán obligatorios hasta que se produzcan los entrenamientos en grupo, el 18 de mayo, aunque pueden hacerse antes si los clubes los solicitan, como harán mañana ante el CSD

En todos los casos los jugadores pueden marcharse directamente a sus casas a ducharse después del trabajo y no habrán entrado al vestuario, de forma que se evitarán los máximos riesgos de contacto personal sin haber pasado controles, aunque hay muchas plantillas que sí han superado test individuales en privado .

Los clubes dialogaron con la Liga esta tarde para decidir cuando se hacen los test , que ya serán exigibles en las plantillas cuando comience el trabajo de campo en grupos a partir del 18 de mayo. A expensas de lo que diga hoy Irene Lozano (CSD), Sanidad señala que serán los clubes en cada comunidad autónoma los que comunicarán a las autoridades sanitarias que van a realizar un test para volver al trabajo conjunto. Y será esa autoridad sanitaria de la que decidirá si lo aprueba o no.

Pero hay un dato lógico: si el propio Gobierno ha dicho que se puede trabajar en grupo a partir del 18 de mayo, en consecuencia, como diría Sánchez, deberá aprobar los test previos de todos los futbolistas entrenadores, utilleros, fisioterapeutas, médicos y las 50 personas por club que han sido inscritas por cada uno de los 42 clubes de la Liga para realizar ese trabajo conjunto de campo.

La AFE ha negociado también con la Liga una ayuda económica para los futbolistas de Segunda B, de Tercera y el fútbol femenino .