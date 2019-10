Selección española Ansu Fati, convocado con la selección española sub 21 El jovencísimo canterano del Barcelona sustituye a su compañero en el Barcelona Carles Pérez, lesionado

Superados los trámites para que el joven Ansu Fati pueda ser convocado para jugar con la selección española, y después de que no fuera llamado por David Gordo para formar parte del equipo que disputará próximamente el Mundial sub 17, ha sido Luis de la Fuente, responsable de la sub 21, quien hará que el canterano del Barcelona se vista por primera vez de rojo.

Ha sido la lesión de su compañero en el Barça, Carles Pérez, la que ha precipitado su inclusión en una lista con España. De este modo, Fati podría debutar en el partido que los de De la Fuente disputarán en Montenegro, correspondiente a la fase de clasificación del Europeo 2021.

La no inclusión del joven atacante en la lista de la sub 17 contó con el beneplácito del Barcelona, que no estaba dispuesto a perder durante un mes a la gran irrupción de lo que va de curso, todo un revulsivo desde el banquillo. De aquí en adelante, también lo será para España.