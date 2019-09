World Football Summit Ángel María Villar: «Lo que se ha hecho con Rosell es una injusticia» El expresidente de la RFEF, a la espera de la sentencia sobre el «caso Soule», reapareció tras dos años y abordó varios temas de la actualidad del fútbol

El expresidente de la RFEF Ángel María Villar, tras dos años sin hacer una declaración pública, ha reaparecido con motivo de la celebración del World Football Summit 2019 en Madrid. «Estoy aquí porque estoy muy agradecido al fútbol. Mi vida siempre ha sido el fútbol desde que empecé a jugar en infantiles. Me ha dado mucho y quiero compartir mi experiencia», ha comenzado diciendo ante un auditorio a rebosar.

Acto seguido fue preguntado por el momento judicial en el que se encuentra, esperando la sentencia del «caso Soule»: «Estoy muy tranquilo. La instrucción va a ser larga y mis abogados intentan hacer su papel. Espero que me declaren inocente porque no he hecho nada». Además, se ha referido a Sandro Rosell, quien fue absuelto tras pasar más de 600 días en la cárcel: «Es una injusticia lo que se ha hecho con él, su mujer, amigos, etc. Se ha hecho un daño moral, material y físico que es irreparable. ¿Qué hace el mundo del fútbol para que eso no se vuelva a repetir? Nada. Solo nos preocupa cuando nos pasa a nosotros».

Tras haber abordado la cuestión judicial, Villar ha dado su opinión sobre algunos de los temas que ocupan la actualidad del mundo del fútbol. Ha empezaso hablando sobre el nuevo modelo de Champions que se quiere implantar, la conocida como Superliga: «No hay un documento final de lo que va a ser. Hay opiniones que han aparecido en los medios de comunicación, pero no hay nada firme. Si es cierto que en esa Superliga se van a clasificar unos clubes sin tener en cuenta su rendimiento, atenta contra el derecho del mérito o demérito sobre el campo. Si se quieren utilizar fechas del calendario de las ligas, también es grave. ¿Quién va a jugar las ligas nacionales? Eso puede restarle valor a estas competiciones». Además, ha recordado que esta idea de no es nueva, pues ya se puso sobre la mesa cuando él presidía la RFEF: «La competición europea es un complemento muy importante a la nacional, pero no se pueden romper las competiciones nacionales. Ya hubo un grupo, el de los catorce, que quiso hacer un torneo al margen de la UEFA, pero al final no fue así. Estoy en contra de la Superliga siempre que atente contra esos principios. La cosa es encontrar una fórmula que mejore lo que ya tenemos, que es muy bueno».

Sobre otra competición que ha sido renovada, el Mundial de Clubes, Villar sí ha admitido que le resulta interesante: «Es un formato que transforma completamente lo anterior. Su cualidad es que no es anual. Hay discrepancias de la UEFA, no del resto de organizaciones».

Partidario del VAR

Villar también ha sido cuestionado sobre el videoarbitraje, un método sobre el cual, tal y como le ha recordado una periodista, era escéptico en el pasado: «Se ha dicho mucho sobre mí. Yo nunca he ido en contra del VAR, pero sí creo que el VAR, que es un elemento de ayuda para corregir los errores arbitrales, se tenía que experimentar. Gracias a dios así se hizo, en el Mundial, por ejemplo, y funcionó. Soy partidario del VAR, pero no es posible corregir todos los errores arbitrales. No resuelve todos los problemas, pero sí los reduce. A veces se pierde más tiempo del necesario y los goles muchas veces no se celebran como antes, pero en conjunto es positivo».

Fútbol femenino

El «boom» del fútbol femenino se ha producido en los últimos años, algo de lo que Villar ha dicho alegrarse, compartiendo cómo era la situación cuando él era el presidente de la RFEF: «Le queda muchísimo; preparación técnica y física. El esfuerzo que ha hecho el mundo del fútbol es importante. Antes ya se daban ayudas pero ahora es mucho mayor», ha empezado diciendo, para añadir después: «Los Mundiales femeninos eran todos deficitarios. Se perdía dinero. El último de Francia creo que no ha sido así y me alegro. El Mundial masculino da beneficios para todos, en este caso se cubren los gastos, pero no se va a poder entregar dinero a las federaciones nacionales. El mundo del fútbol femenino está progresando y soy partidario de que si es posible se aporten aún más medio económicos».

Enfrentamiento RFEF-LaLiga

Una de las cosas que no ha cambiado en este tiempo desde que Villar dejó la presidencia de la RFEF, es la mala relación de esta insitución con LaLiga. Si antes Javier Tebas le tenía a él en la diana, ahora su enfrentamiento es con Luis Rubiales. «No puedo opinar sobre eso porque no conozco los entresijos. Una cosa es que no se hablen los actores directamente, como pasaba cuando estaba yo, y otra muy distinta es que no se hablen las instituciones, como ahora. En mi etapa nunca se dejó de hablar, aunque no nos habláramos nosotros», ha remarcado.