Amenaza de huelga en el fútbol regional por el uso de la mascarilla en los partidos

El próximo fin de semana comienza la Liga en la Preferente madrileña y en otras categorías inferiores de esta Comunidad , pero el balón podría no ponerse en juego en algún campo porque los futbolistas están dispuestos a no disputar la primera jornada ante la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la nueva temporada. «No vamos a consentir poner en riesgo la salud de los/as jugares/as con la limitación de oxígeno ante un esfuerzo físico alto, sobre todo velando por los más pequeños», afirman en un comunicado en el que vuelven a pedir una reunión con la Federación Madrileña para abordar este asunto. «Si se mantiene el uso de la mascarilla nos tocará tomar medidas drásticas e incluso ir a la huelga no iniciando la competición», advierten.

Según figura en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) , todas las categorías del fútbol regional están obligadas al uso de la mascarilla para iniciar las diferentes competiciones, algo a lo que muchos jugadores, que se han unido en las redes sociales, no están dispuestos, según han explicado en un comunicado. Los futbolistas amenazan con no empezar la competición aunque la Federación argumenta que no tiene potestad alguna para revocar la norma del Gobierno regional, en la que existe una vía para que los futbolistas no usen esa prenda. Según se publicó el pasado 10 de septiembre en el BOCM, «en los entrenamientos y competiciones federadas, tanto al aire libre como en instalaciones deportivas de interior, se podrá exceptuar el uso de la mascarilla exclusivamente para los deportistas que participen en las mismas y durante el tiempo en que se encuentren participando, siempre que se adopten medidas de prevención y la realización de una prueba diagnóstica de infección activa del SARS-Co-V-2 con un máximo de cuarenta y ocho horas previas al entrenamiento o competición». Es decir, que los futbolistas tendrán que pagar, o bien sus clubes, el test para poder jugar sin mascarilla. Una solución que rechazan.

Los jugadores de las categorías regionales madrileñas entienden que la pasada temporada eran necesarias medidas rápidas para la disputa de la competición, pero consideran que ya ha habido tiempo para buscar alternativas, «ya que la mascarilla al aire libre no es obligatoria y la propia OMS se ha pronunciado a favor de no utilizarla en actividades deportivas», explicaron a través de un comunicado a finales de agosto. «En otras comunidades no están obligados a llevarla en la práctica del deporte y no queremos ser ni más ni menos, solamente igualdad», añadían, recordando que existen estudios que demuestran que el porcentaje de contagio en deportes en exterior roza casi el 0% y el efecto de protección de la mascarilla mojada o sudada desaparece.

La amenaza de huelga afecta a todas las categorías desde Preferente a Tercera Regional, masculina y femenina , pero también a otros peldaños inferiores del fútbol regional. «No tiene lógica que si en un club su equipo de Regional efectúa una medida, no lo haga el jugador/a juvenil, cadete, etcétera», explican a ABC.

«Seguimos dando opciones y propuestas alternativas que parecen no ser escuchadas ni valoradas. Pero mantenemos que no vamos a consentir que sigan poniendo en riesgo la salud de los/as futbolistas madrileños (sobre todo los más pequeños) a costa de algo que su eficacia está comprobada que es nula», aseguran los jugadores en un comunicado.