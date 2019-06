Fútbol Alfonso arremete contra Guardiola: «Es una de las grandes decepciones que me he llevado» El exinternacional critica con dureza al que fuera su compañero en la selección española

Alfonso Pérez Muñoz y Pep Guardiola compatieron vestuario en la selección española, donde ganaron la medalla de oro en Barcelona 92 y vivieron partidos históricos con la absoluta. Muy lejos queda eso para ambos. Tanto que el exfutbolista del Betis y Real Madrid no tiene reparo ninguno en atacar con dureza al que un día fuera su compañero.

«Guardiola es una de las grandes decepciones que me he llevado en el mundo del fútbol. Lo único que le achaco a Pep son sus declaraciones, su ideología, que no comparto. Hemos vivido momentos difíciles de equipo, de amigos, de compañerismo, de tener que defender la camiseta de la selección española y, de repente, ver su forma de actuar contra España...», dijo Alfonso en una entrevista en Radio Marca.

Alfonso cree que Pep se excede en sus alusiones ideológicas: «A mí me chocó porque yo me siento muy orgulloso de ser español y de defender la camiseta del equipo nacional, pero un jugador y compañero, con lo que hemos pasado y ver estas cosas, te decepciona un poco. Yo no discuto a Pep como persona ni como entrenador ni como jugador, que ha sido súper profesional, sino su forma de pensar en ese sentido».