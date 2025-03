España saca un punto de orgullo

Crónica

España , sobre la bocina y cuando todas las crónicas insistían en el problema endémico del gol y la falta del mismo, se encontró con un empate milagroso en Stuttgart , epílogo muy a la alemana, pero con los papeles cambiados. Niveló Gayá en una jugada de estas que se dan en el tiempo de añadido (colgó Ferran, tocó Rodrigo y remató el lateral del Valencia más solo que la una) y justificó un duelo insulso, haciendo que la velada se vea con otra cara. Para ser francos tampoco era un drama la más que asumible derrota, pero no está nada mal un empatito en casa de la poderosa Alemania, es un buen aviso para que el personal no se olvide de que ahí esta España, aunque aún le queda un largo camino como para convencer a la gente de que es mejor un partido suyo que una buena cena.

Volvía al redil 290 días después de su última vez, retomado el fútbol de selecciones en este periodo de entreguerras sin que uno tenga muy claro si ya ha terminado el curso ni cuándo empieza el próximo. Ciertamente, el de ayer era el primer encuentro de la nueva temporada y tampoco cabía esperar nada del otro mundo, con unos jugadores a medio gas y otros tiesos porque ni siquiera han tenido vacaciones, lejísimos todos de un nivel medio óptimo. Es el fútbol que toca, el fútbol del coronavirus , un fútbol que entretiene porque tampoco dan muchas cosas por la tele, pero que tampoco entusiasma y anima a la dispersión.

Alemania y España, presumiblemente dos grandes potencias, se enzarzaron en un combate nulo en Stuttgart que dejó alguna cosilla, pero que tampoco sirve como para calibrar el verdadero estado de la selección. Es septiembre y es tiempo de Covid, todo muy raro. Y así hay que entenderlo, que nadie se desmoralice.

Luis Enrique , año y medio después, recuperó su normalidad, y puede que esa sea la mejor de las noticias para él después del luto. Tiene lo que tiene y se las ingenia para montar un equipo apañadito, pero España es esto, un combinado con muy buenos jugadores, pero sin ninguna estrella mundial en estos momentos, quizá Sergio Ramos, cuando está bien, y poco más. Asumió la guerra contra Alemania dándole la importancia que siempre tiene enfrentarse a semejante ogro, pero tampoco los germanos eran ayer tan temibles como el Bayern de la Champions.

Sin Neuer y sin Kimmich –dos pilares fundamentales, jugadorazos mayúsculos–, con las bajas también de otros peloteros como Gnabry y Goretzka, Alemania siempre se las monta para competir mejor que nadie, salvo excepciones como en el petardazo del Mundial de Rusia, y gobernó con suma facilidad en su presentación con algo tan básico como dar pases sencillos, mucho más atinada que España en ese aspecto. La noche, en cualquier caso, iba por rachas y se fueron repartiendo el protagonismo ambos equipos, pues tampoco se puede hablar de un claro dominador.

Bien De Gea

Puestos a analizar a España, es justo reconocer la buena actuación de De Gea con tres intervenciones de mérito en el primer acto, muy necesarias veladas de este tipo para que, por fin, demuestre en la selección todo lo que ha demostrado en el Manchester United. La confianza de Luis Enrique la tiene y prueba de ello es que recupera la titularidad en la cueva a la primera, poco debate ofrece el entrenador en ese sentido.

También cabe comentar la utilidad de Sergio Busquets a estas alturas de la película, dando incluso reparos escribir algo malo de semejante futbolista. Aunque su ascendencia es incuestionable (partido de los serios, titular sin discusión), tiene cuerda para lo justo y estaría bien darle vueltas al sistema y pensar en que, ya que va a jugar casi siempre porque sí, lo suyo sería que alguien la acompañara para llegar donde él ya no llega.

Y luego está el tema del delantero, recurrente tema en las tertulias desde que se fueron los que marcaban los goles y justificado porque ese asunto no se ha resuelto. A Luis Enrique le entusiasma Rodrigo , pero un «9» no es, indolente ayer en un par de oportunidades muy claras porque antes de disparar se lo piensa demasiado. En una de ellas, a puerta vacía después de un cante de risa entre Emre Can y Trapp, se hizo un lío incomprensible por no tener fe en su pie derecho. Un goleador no duda, primero le pega y luego pregunta. Otra cosa es que se quiera jugar sin ariete puro, que todo puede ser.

España, sin que sus oportunidades fueran clamorosas, expuso argumentos como para mantenerse en el partido incluso después del tanto de Alemania, un gol de Timo Werner a pase de Gosens cuando el equipo seguía algo dormido después del intermedio. Tuvo amor propio como para dar un paso al frente y no dejarse intimidar, hasta merodeó el empate con un par de tiros lejanos de Rodrigo o Thiago, que merece una mención especial porque fue de lo mejorcito. Lo que pasa con Thiago es que va y viene y que todavía no ha dado un puñetazo sobre la mesa en la selección, y oportunidades no le han faltado. En sus manos está.

La tibia pelea de Stuttgart sirve para actualizar la estadísticas, ilusionantes porque ayer debutaron cuatro jugadores con la selección Ferran Torres fue titular, nada que resaltar de sus acciones, y luego entraron Ansu Fati , Mikel Merino y Óscar Rodríguez , siendo especialmente esperenzadora la jura de bandera del primero. A él se le anuló el gol del empate por falta precia de Ramos y, cuando se asumía la derrota, apareció la pierna de Gayá de la nada para justificar la entrega de España. Un punto de orgullo.

