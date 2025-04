La alegría de Ansu, la tristeza de Messi

Respiró el barcelonismo cuando Josep Maria Bartomeu logró retener a Leo Messi, que, resignado, aceptó cumplir el año de contrato que le quedaba. A pesar de ello, el presidente no pudo cambiarle el ánimo al argentino , que mantiene intacta su calidad pero no oculta su tristeza, desamparado por la salida de su íntimo amigo. Luis Suárez goleó en su estreno con el Atlético y Messi compareció ante el Villarreal sintiéndose más solo que nunca. Pero sobre el césped se encontró un socio que no esperaba, Ansu Fati .

El canterano contagió con su alegría a la deprimida masa social del club azulgrana, despertándola de su pesimismo con dos goles y un penalti forzado que decantó completamente el encuentro. A sus 17 años es el depositario de las esperanzas de un club en transición. «Cuando un delantero marca goles siempre quiere más», aseguraba el internacional, que ya demostró su calidad con la selección española hace unas semanas. « Jugar con Messi es un sueño que tenía desde niño y ahora lo puedo hacer. Siempre me ayuda y me da consejos. Me ayuda muchísimo dentro del campo pero también en los entrenamientos», añadía para despejar los rumores sobre el malestar del rosarino tras el cambio de agente de Fati, que ha abandonado a Rodrigo Messi para firmar con Jorge Mendes.

La situación contractual

Precisamente, la situación contractual del delantero es una de las cuestiones que preocupa al entorno, aunque Bartomeu , que rechazó una oferta de 150 millones del United, se ha encargado de atarlo bien. Desde esta temporada tiene ficha del primer equipo, lo que ha aumentado automáticamente su cláusula de rescisión a los 400 millones de euros y el Barcelona tiene la potestad de ejecutar unilateralmente la ampliación de dos años más del contrato que expira en 2022. De todas formas, en el Camp Nou son conscientes que deberán mejorarle sus condiciones atendiendo a su calidad. De hecho, ya acumula dos renovaciones en menos de año y medio.