Albert «Chapi» Ferrer: «El trabajo de Valverde en el club es de notable o sobresaliente»

Albert Ferrer Llopis (Barcelona, 6 de junio de 1970), más conocido como «Chapi Ferrer». Ex futbolista de Tenerife, Barcelona, Chelsea y de la Selección española ha ganado, entre otros títulos, cinco Ligas españolas, tres supercopas de Europa y la Champions League de 1992 con el Barcelona y la distinción de jugador revelación de la Premier League en el año 1999. Como entrenador ha dirigido a Vitesse Arnhem, Córdoba, Mallorca y, actualmente, al Barça Legends. La labor de técnico la combina como comentarista en programas de televisión y radio. Con motivo de la colaboración de Albert Ferrer con BetStars en la campaña «Todo sobre las Estrellas» ha repasado para ABC la actualidad futbolística.

¿Qué valoración hace de esta edición de la Champions League? Muchos dicen que es de las mejores que se recuerda

Creo que todas son buenas, si es cierto que esta es una edición en la cual han llegado a la final dos equipos ingleses y eso es noticia. Yo pienso que es verdad que ha sido una temporada muy interesante, que se han reivindicado los equipos ingleses y que ha habido la grata noticia del Ajax, metiéndose ahí hasta el final del torneo. Creo que se están viendo equipos nuevos en las fases finales y eso hace que haya sido una edición entretenida.

¿A quién ve favorito para esta final?

Va a ser muy disputada pero doy ligeramente favorito al Liverpool. Están un pasito por encima de Tottenham, ya no tanto a nivel físico o de intensidad pero sí igual de calidad individual. Sobre todo los jugadores que tiene arriba son bastante determinantes, cualquiera de esos tres puede ganar un partido. Se va a decidir por esa calidad individual porque después, viendo a los dos equipos, incluso en los partidos de liga en los que se han enfrentado la intensidad y el estilo de juego es parecido y el Liverpool está por delante de Tottenham.

Después de que la final de la Europa League y de la Champions League hayan llegado cuatro equipos ingleses, ¿cree que hay una superioridad del fútbol inglés sobre el español?

Hablar de superioridad centrándonos únicamente en lo que ha ocurrido esta temporada no sería justo. Tanto el fútbol inglés como el español están a un nivel altísimo. Sí que hay diferencias y que cada uno tiene sus características. El inglés ahora mismo es un futbol físicamente más intenso, más potente, los equipos están construidos pensando más en ese apartado de resistencia o de físico, juegan a un nivel o ritmo más alto. En ese sentido sí que es un poquito superior ese tipo de equipos a los de la liga española.

En España son equipos muy ricos tácticamente, con mucho aplomo, con grandes jugadores y buen fútbol. Habría que da un término de unos cuatro o cinco años para saber si el fútbol inglés está por encima. Esta temporada han sido más determinantes en los momentos importantes, pero no me atrevería a decir que están por encima del español.

¿Qué balance hace de la temporada del Barcelona pese a la debacle de Liverpool?

El bagaje es muy bueno. Cuando un equipo es capaz de ganar la competición doméstica con tantos puntos de ventaja sobre el rival es porque las cosas se están haciendo bien, y cuando llegas a una final de Copa del Rey es que se está haciendo muy bien. Otra cosa es que tanto la afición, el club o los jugadores les hiciera una ilusión especial el hecho de poder ganar esta Champions y haber llegado a la final. Haber quedado eliminado en unas semifinales nunca se puede tachar de fracaso, ha sido una temporada muy buena en la cual yo creo el equipo está evolucionando, está trabajando de diferentes maneras, tácticamente se está enriqueciendo y ganar la liga es importantísimo, quizá lo más importante y la evaluación del club y del equipo es muy buena.

¿Valora más hace un doblete de Liga y Copa del Rey -cuando el Valencia aún no había ganado al Barcelona- que ganar la Champions League?

Creo que no es valorar más o menos, al final lo importante es que el equipo compita. Sigo pensando que lo más difícil es ganar la Liga por la regularidad que merece y por la longitud de la temporada. Sigue siendo una temporada muy buena. Ilusiona, como en todos los equipos y como en todo el mundo, que cuando hay algo que no consigues durante cierto tiempo te hace más ilusión. Si hubiéramos ganado la Champions pero la Liga no nos habría hecho más ilusión la Liga. Es bastante natural y humano. No me hace más ilusión una competición que otra, todas son importantes y no hay que desmerecer el ser campeón de Liga.

¿Cómo vería el fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona?

Creo que cualquier jugador que sea de gran calidad como es Antoine Griezmann puede ser una buena noticia para cualquier equipo, es importante, tiene mucha calidad… Luego habrá que valorar si realmente el estilo de este jugador, teniendo en cuenta la forma de jugar del equipo, en este caso el Barcelona, pueda encajar o no. Pero un jugador de esa calidad puede ir a cualquier equipo grande.

¿Y en el caso de De Jong?

Es un jugador diferente, joven y con mucho recorrido. Muy puro estilo Barcelona, el típico interior con calidad y con llegada. Me parece un fichaje extraordinario. Es un jugador que va a tener mucho tiempo por delante por su juventud y seguramente se vaya a adaptar muy rápido al estilo del juego del Barcelona y le va a dar mucho al equipo. Es un gran fichaje.

¿Cree que Valverde aún tiene crédito?

Por supuesto. Un entrenador que es capaz de ganar tres ligas consecutivas, con una diferencia con la que ha ganado y con la superioridad que ha demostrado es algo que da crédito. Creo que no cabe ninguna duda de que Valverde es un entrenador extraordinario, sí es cierto que puntualmente se valoran mucho los dos momentos en los que el Barcelona ha acabado eliminado de la Champions League, pero más allá de esos momentos hay que hacer una lectura más amplia. El trabajo de Valverde en el club es notable o de sobresaliente.

¿Cree que el Real Madrid necesita una profunda renovación de plantilla o sus jugadores todavía tienen calidad que aportar al equipo?

Al final todas plantillas tienen años naturales en los cuales hay algunos jugadores que lógicamente van perdiendo peso específico aunque hayan sido importantes. En el Barcelona ha pasado cuando se produjo la retirada de Xavi, Iniesta o Puyol y eso condiciona el rendimiento del equipo. En el Real Madrid puede estar pasando lo mismo y se ve en la obligación de cada año estar al máximo nivel para competir con equipos muy potentes. La reestructuración también depende un poco de cómo vea Zidane el equipo, creo que naturalmente tienen que ir cambiando cosas y hacer fichajes.

El hecho de incorporar jugadores del club que aún no han ganado nada da una chispa de determinación, de ganar, y eso es interesante. El Madrid tiene jugadores jóvenes muy buenos y con proyección de futuro que se les van dando oportunidades. Lo más importante es la planificación en vista a un proyecto de tres o cuatro años que debe empezar a hacer desde ya. Tampoco es fácil hacerlo después de que se marche tu jugador franquicia y más determinante que es Cristiano Ronaldo. Aseguraba 40-50 goles, que son muchos puntos. Lo que ha pasado esta temporada es algo natural, se va alguien tan importante y eso afecta como se ha acabado viendo. Al año siguiente es normal que el equipo se vea resentido.

Últimamente se está hablando mucho del fichaje de Hazard por el Real Madrid, ¿cree que es el jugador idóneo para recuperar el nivel que necesita?

Para responder a esa pregunta primero el Real Madrid necesita saber qué tipo de juego va a hacer, qué sistema va a utilizar y qué jugador encaja dentro de ese sistema. O se puede pensar de otra forma: fichar a un jugador que es importantísimo para el equipo y adaptar el sistema o el proyecto a este jugador. Un jugador de las características de Hazard puede ir a parar a cualquiera de los mejores equipos, es un jugador extraordinario. Si va a Real Madrid sería un grandísimo fichaje.

¿Con qué momento se queda de esta temporada de la Liga Santander?

He tenido la suerte de ver muchos partidos esta temporada. Con lo primero que te quedas, y no por ser culé, es con el título de Liga del Barcelona, que deja a su segundo y tercer competidor a muchos puntos de diferencia y eso implica que el trabajo, a pesar de algunas críticas, ha sido extraordinario y eso es inapelable.

Luego ha habido muy buenas noticias: jugadores jóvenes que han debutado, el descubrimiento de Borja Iglesias, el momento Aspas con el Celta o el Getafe que ha sabido competir hasta el final pese a no poder conseguir el puesto Champions. Otra buena noticia también ha sido la temporada del Espanyol, que ha sido brillante a pesar de esos diez o quince partidos a mitad de temporada que no pudieron ganar, pero creo que meterse en Europa jugando un fútbol bonito siempre es importante. Además, también han despuntado equipos que en principio no están diseñados para estar arriba pero el ejemplo de Alavés o Eibar me ha parecido un gran acontecimiento para la Liga española, dos equipos que estén tan arriba y hayan competido tan bien y en ciertos momentos hayan jugado tan bien es una gran noticia

¿Qué proyectos tiene actualmente?

En principio estoy de entrenador del Barça Legends, es un proyecto muy ambicioso que ha construido el Barcelona. La idea es volver a recuperar aquellos jugadores que fueron importantes para la historia del club, volver a darles la importancia que realmente tienen, devolverles el esfuerzo que hicieron por nosotros y que se sientan importantes dentro del organigrama del club. Es muy bonito e importante el momento de reunirlos, que vuelvan a ponerse la camiseta del Barcelona y que se sientan otra vez jugadores.

Además es muy chula la experiencia de ver jugar a jugadores que no han coincidido en diferentes épocas, compenetrarse tan bien y con ilusión. Es impagable. Me siento orgulloso de ser parte de esto.

También estoy enriqueciéndome en los medios y viendo muchos partidos. Como entrenador cuando ves tantos partidos es una etapa de enriquecimiento muy buena y me está yendo muy bien. Si en un futuro próximo me saliera algún equipo para seguir con mi carrera de entrenador estaría encantado y con los brazos abiertos.